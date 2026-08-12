एथेनॉल चावल घोटाले में दूसरी बार पुलिस रिमांड पर जाने से पूर्व मंत्री के भतीजे की मुश्किलें बढ़ीं, भाई पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
एथेनॉल के लिए सरकारी चावल की कथित हेराफेरी के मामले में पूर्व मंत्री के भतीजे अविनाश कावरे को दूसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उनके भाई कुमार का ...और पढ़ें
HighLights
अविनाश कावरे एथेनॉल चावल घोटाले में दूसरी बार रिमांड पर।
पूर्व मंत्री के भाई कुमार कावरे की गिरफ्तारी की अटकलें तेज।
कांग्रेस ने मामले को लेकर भाजपा पर राजनीतिक हमला तेज किया।
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। एथेनॉल के लिए सरकारी चावल की कथित हेराफेरी के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के भतीजे अविनाश कावरे के बाद उनके भाई कुमार कावरे की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वारासिवनी न्यायालय ने अविनाश कावरे को दूसरी बार पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी उससे चावल की खरीद, कथित चोरी और इस मामले में जुड़े अन्य साझेदारों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है।
बुधवार को जांच टीम ने अविनाश से चावल खरीदी से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ पैसों के लेनदेन और वित्तीय गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य जुटाए। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी चावल की कथित हेराफेरी में कौन-कौन लोग शामिल थे और लेनदेन का पूरा नेटवर्क किस तरह संचालित हुआ।
पुलिस कंट्रोल रूम में संदिग्धों से पूछताछ
मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों और आरोपितों से भी पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पूछताछ जारी है। बुधवार को कंट्रोल रूम के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन नजर आए। इसके बाद मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की अटकलें तेज हो गई हैं।
सबसे ज्यादा चर्चा कुमार कावरे की संभावित गिरफ्तारी को लेकर है। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
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कांग्रेस हुई हमलावर
मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अपना राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का फोकस अब भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई कुमार कावरे की गिरफ्तारी पर है। पार्टी पहले से ही एसआइटी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही है और जांच एजेंसी पर कथित दबाव में काम करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में अविनाश कावरे की दूसरी बार रिमांड और मामले में आगे की पूछताछ के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है।