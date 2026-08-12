एथेनॉल चावल घोटाले में दूसरी बार पुलिस रिमांड पर जाने से पूर्व मंत्री के भतीजे की मुश्किलें बढ़ीं, भाई पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। एथेनॉल के लिए सरकारी चावल की कथित हेराफेरी के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के भतीजे अविनाश कावरे के बाद उनके भाई कुमार कावरे की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वारासिवनी न्यायालय ने अविनाश कावरे को दूसरी बार पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी उससे चावल की खरीद, कथित चोरी और इस मामले में जुड़े अन्य साझेदारों की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है।

बुधवार को जांच टीम ने अविनाश से चावल खरीदी से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ पैसों के लेनदेन और वित्तीय गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य जुटाए। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी चावल की कथित हेराफेरी में कौन-कौन लोग शामिल थे और लेनदेन का पूरा नेटवर्क किस तरह संचालित हुआ।