MP के बालाघाट में सिरफिरे आशिक ने सरेराह युवती का रेता गला, फिर गोद में रखा सिर, मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे लोग

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र से मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम आमगांव चौक पर एक युवक ने प्रेम में नाकाम होकर युवती की सरेराह चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस खौफनाक वारदात के दौरान मौके पर मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई।

बस के इंतजार में खड़ी थी युवती मृतका की पहचान 22 वर्षीय शीतल भंडारकर निवासी आमगांव के रूप में हुई है, जो बैहर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करती थी। वह रोज़ की तरह घर से बैहर जाने के लिए निकली थी और चौराहे पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी शराब के नशे में धुत आरोपी वहां पहुंचा और थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद अचानक उस पर हमला कर दिया।

खुद को भी किया घायल युवती की गला रेतकर हत्या के बाद आरोपी उसका सिर अपनी गोद में रखकर बेसुध हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि उसने खुद को भी घायल कर लिया था। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।