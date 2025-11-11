Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के बालाघाट में सिरफिरे आशिक ने सरेराह युवती का रेता गला, फिर गोद में रखा सिर, मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे लोग

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक युवक ने प्रेम में असफल होने पर युवती की सरेराह चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के समय लोग वीडियो बनाते रहे, पर किसी ने उसे नहीं रोका। मृतका शीतल भंडारकर बैहर में काम करती थी और बस का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र से मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम आमगांव चौक पर एक युवक ने प्रेम में नाकाम होकर युवती की सरेराह चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस खौफनाक वारदात के दौरान मौके पर मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस के इंतजार में खड़ी थी युवती

    मृतका की पहचान 22 वर्षीय शीतल भंडारकर निवासी आमगांव के रूप में हुई है, जो बैहर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करती थी। वह रोज़ की तरह घर से बैहर जाने के लिए निकली थी और चौराहे पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी शराब के नशे में धुत आरोपी वहां पहुंचा और थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद अचानक उस पर हमला कर दिया।

    खुद को भी किया घायल

    युवती की गला रेतकर हत्या के बाद आरोपी उसका सिर अपनी गोद में रखकर बेसुध हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि उसने खुद को भी घायल कर लिया था। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है।