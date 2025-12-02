कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास, जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने खुद पर उड़ेला पेट्रोल, मची अफरा-तफरी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर एक युवक ने अपनी शिकायत का समाधान न मिलने से हताश होकर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। जनसुनवाई में पहुंचा स्लीमनाबाद धुरी गांव निवासी भारत पटेल, जो अपने परिवार के साथ था, ने दावा किया कि गांव के दबंग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस की ओर से भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। उसने आरोप लगाया कि वह पुलिस से शिकायत करने पहुंचा तो उल्टे उसे ही मारपीट कर भगा दिया गया।

भारत पटेल शिकायत पर कार्रवाई न होने से तंग आ गया था। जनसुनवाई के दौरान भी जब उसे अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने परिसर में आकर अचानक अपने थैले से पेट्रोल की बोतल निकाली अपने ऊपर उड़ेल दी और आत्मदाह का प्रयास किया। वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे रोक लिया और उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली।