दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर चलती कार में चार साथियों से सामूहिक दुष्कर्म कराया; जबलपुर में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी
शहपुरा इलाके में 17 वर्षीय छात्रा से इंस्टाग्राम फ्रेंड ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। यह वीडियो चार साथियों से साझा किया, जिन्होंने छात्रा को ब्लैकमेल कर चलती कार में उसके साथ घिनौना काम किया। आरोपितों ने मासूम छात्रा को एक वर्ष तक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दीं।
HighLights
इंस्टाग्राम पर चैटिंग से शुरू हुई थी बातचीत।
ब्लैकमेल कर एक वर्ष तक किया शारीरिक शोषण।
एक नाबालिग समेत पांच आरोपित गिरफ्तार।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम-वाट्सएप पर बातचीत से शुरू हुआ कथित दोस्ती का सिलसिला दुष्कर्म फिर ब्लैकमेलिंग और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में बदल गया। 17 वर्षीय छात्रा को अपनी नासमझी और गुपचुप ढंग से दोस्ती, उस पर विश्वास करना जीवन भर का दर्द दे गया। यह घटना सबक है, ऐसी लड़कियों के लिए जो माता-पिता या स्वजन को विश्वास में लिए बिना किसी से भी दोस्ती और विश्वास कर बैठती हैं।
दरअसल, जबलपुर जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपितों ने मासूम छात्रा को एक वर्ष तक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत पांचों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों में एक 17 वर्षीय नाबालिग भी है।
एक साल पहले हुई थी दोस्ती
शहपुरा थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे ने बताया कि पीड़िता की करीब एक वर्ष पहले इलाके में रहने वाले निखिल सिंह राजपूत से पहचान हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत और इंटरनेट मीडिया पर चैटिंग होती थी। अक्टूबर 2025 में आरोपित निखिल छात्रा को घूमने के बहाने नेशनल हाईवे-45 पर स्थित ओवरब्रिज के समीप सुनसान कमरे में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान उसने अश्लील वीडियो बना लिया। डरी-सहमी छात्रा ने स्वजन के डर से किसी को जानकारी नहीं दी।
चलती कार में चार आरोपितों ने की वारदात
आरोपित निखिल ने छात्रा का अश्लील वीडियो अपने चार साथियों संग साझा कर दिया। इन साथियों में शहपुरा निवासी संदीप चौहान, प्रशांत पटेल, सौरभ सिंह और एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल थे। वीडियो की जानकारी मिलते ही चारों ने ब्लैकमेल करने की साजिश रची।
दो दिसंबर 2025 की रात्रि चारों आरोपित कार से छात्रा के घर पहुंचे। आरोपितों ने फोन कर धमकी दी कि बाहर नहीं आई तो वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर देंगे। घबराई छात्रा जैसे ही बाहर आई, चारों आरोपित जबरन उसे कार में बैठाकर ले गए और चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। आरोपितों ने दोबारा वीडियो बनाकर धमकी दी।
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स्वजन को वीडियो भेजकर हदें पार कीं
आरोपित लगातार छात्रा पर दबाव बनाते रहे। 15 अगस्त को भी दबाव बनाया गया। पीड़िता के मना करने पर आरोपितों ने पिता व भाई को फोन कर अश्लील वीडियो भेज दिया। सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने स्वजन को पूरी आपबीती सुनाई। स्तब्ध स्वजन सोमवार को शहपुरा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मोबाइल जब्त कर लिए हैं।