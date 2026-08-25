दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर चलती कार में चार साथियों से सामूहिक दुष्कर्म कराया; जबलपुर में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम-वाट्सएप पर बातचीत से शुरू हुआ कथित दोस्ती का सिलसिला दुष्कर्म फिर ब्लैकमेलिंग और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में बदल गया। 17 वर्षीय छात्रा को अपनी नासमझी और गुपचुप ढंग से दोस्ती, उस पर विश्वास करना जीवन भर का दर्द दे गया। यह घटना सबक है, ऐसी लड़कियों के लिए जो माता-पिता या स्वजन को विश्वास में लिए बिना किसी से भी दोस्ती और विश्वास कर बैठती हैं।

दरअसल, जबलपुर जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपितों ने मासूम छात्रा को एक वर्ष तक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत पांचों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों में एक 17 वर्षीय नाबालिग भी है।

एक साल पहले हुई थी दोस्ती शहपुरा थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे ने बताया कि पीड़िता की करीब एक वर्ष पहले इलाके में रहने वाले निखिल सिंह राजपूत से पहचान हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत और इंटरनेट मीडिया पर चैटिंग होती थी। अक्टूबर 2025 में आरोपित निखिल छात्रा को घूमने के बहाने नेशनल हाईवे-45 पर स्थित ओवरब्रिज के समीप सुनसान कमरे में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान उसने अश्लील वीडियो बना लिया। डरी-सहमी छात्रा ने स्वजन के डर से किसी को जानकारी नहीं दी।

चलती कार में चार आरोपितों ने की वारदात आरोपित निखिल ने छात्रा का अश्लील वीडियो अपने चार साथियों संग साझा कर दिया। इन साथियों में शहपुरा निवासी संदीप चौहान, प्रशांत पटेल, सौरभ सिंह और एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल थे। वीडियो की जानकारी मिलते ही चारों ने ब्लैकमेल करने की साजिश रची।