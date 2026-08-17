देवास में नागपंचमी पर पूजा कर रही महिला को सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती; पकड़कर लाया युवक बोला- निकाल दिया था जहर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास शहर के विकास नगर में नागपंचमी पर पूजा के दौरान नागदेवता के दर्शन करना एक महिला को भारी पड़ गया। पूजा स्थल पर सांप के दर्शन करते समय महिला की उंगली में सांप ने डस लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन तत्काल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती किया गया। बाद में स्वजन महिला को निजी अस्पताल ले गए।

सांप लेकर पूजा स्थल पर पहुंचा था युवक जानकारी के अनुसार ऋषिका चौहान नागपंचमी के अवसर पर पूजा कर रही थीं। इसी दौरान कालबेलिया समुदाय का बबलू नामक युवक एक सर्प लेकर वहां पहुंचा। महिला सांप के दर्शन कर रही थीं, तभी सांप ने उसकी उंगली में डस लिया। अचानक हुई घटना से पूजा स्थल पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।