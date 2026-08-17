देवास में नागपंचमी पर पूजा कर रही महिला को सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती; पकड़कर लाया युवक बोला- निकाल दिया था जहर
देवास के विकास नगर में नागपंचमी पूजा के दौरान एक महिला को सांप ने डस लिया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप लाने वाले युवक ने दावा किया था कि उसने जहर निकाल दिया था।
HighLights
नागपंचमी पर कॉलोनी में सांप लेकर आया था युवक।
महिला सांप के दर्शन कर रही थी, तभी हुई घटना।
महिला अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर बताई जा रही।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास शहर के विकास नगर में नागपंचमी पर पूजा के दौरान नागदेवता के दर्शन करना एक महिला को भारी पड़ गया। पूजा स्थल पर सांप के दर्शन करते समय महिला की उंगली में सांप ने डस लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन तत्काल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती किया गया। बाद में स्वजन महिला को निजी अस्पताल ले गए।
सांप लेकर पूजा स्थल पर पहुंचा था युवक
जानकारी के अनुसार ऋषिका चौहान नागपंचमी के अवसर पर पूजा कर रही थीं। इसी दौरान कालबेलिया समुदाय का बबलू नामक युवक एक सर्प लेकर वहां पहुंचा। महिला सांप के दर्शन कर रही थीं, तभी सांप ने उसकी उंगली में डस लिया। अचानक हुई घटना से पूजा स्थल पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
युवक ने पुलिस को बताई यह बात
घटना के बाद सांप लेकर आए युवक बबलू को पुलिस अपने साथ ले गई। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने करीब दो दिन पहले सांप पकड़ा था और नागपंचमी पर पूजा के लिए उसे लेकर आया था। उसका दावा था कि उसने सांप का जहर निकाल दिया था।
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ब्लड सैंपल में नहीं मिला हीमोटॉक्सिक प्रभाव
जिला अस्पताल के डाक्टर कमल प्रजापति ने बताया कि महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। ब्लड सैंपल की जांच में हीमोटॉक्सिक प्रभाव के प्रमाण नहीं मिले। महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है।