उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग पर बढ़ा आक्रोश, 300 से ज्यादा छात्राओं ने घेरा कलेक्ट्रेट; रोते हुए बोलीं- 'हमारा भविष्य खराब मत करो'

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन के प्रतिष्ठित सराफा बालिका विद्यालय को शहर से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी स्थानांतरित करने के प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को छात्राओं और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 300 से 350 छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और स्कूल शिफ्टिंग का विरोध करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

भीषण गर्मी और प्रदर्शन के दौरान बने तनावपूर्ण माहौल के बीच दो छात्राएं अचानक बेसुध होकर गिर पड़ीं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा रोते हुए प्रशासन से स्कूल को शहर से दूर नहीं ले जाने की गुहार लगाती नजर आई और कहा कि इस तरह हमारे भविष्य को दांव पर न लगाएं।

‘दाऊदखेड़ी नहीं जाएंगे’, छात्राओं ने लगाए नारे कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने ‘दाऊदखेड़ी नहीं जाएंगे’ और ‘प्रशासनिक मनमानी नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगाकर विरोध जताया। छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के दूर स्थानांतरित होने से रोजाना आने-जाने के साथ सुरक्षा और परिवहन की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

अभिभावकों के मुताबिक, कई छात्राएं भैरूगढ़ और जयसिंहपुरा जैसे दूरदराज इलाकों से स्कूल आती हैं। उनका दावा है कि प्रस्तावित नए परिसर के आसपास का माहौल छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं है और वहां शराब की दुकानें भी हैं। ऐसे में अभिभावक बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

गरीब परिवारों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ अभिभावकों ने सवाल उठाया कि रोजाना 25 से 30 किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर करने में समय और परिवहन का खर्च बढ़ जाएगा। दैनिक मजदूरी, ऑटो चलाने या ईंट-भट्ठों में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बच्चों को इतनी दूर रोज छोड़ना और वापस लाना मुश्किल होगा।

उनका कहना है कि स्कूल की दूरी बढ़ने से कई छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और आर्थिक मजबूरियों के कारण कुछ परिवार बेटियों को स्कूल भेजना तक बंद कर सकते हैं। छह संस्थानों के 2,500 से ज्यादा विद्यार्थियों पर असर ‘स्कूल बचाओ समिति’ से जुड़े अधिवक्ता जितेंद्र सेंगर के अनुसार, प्रस्तावित स्थानांतरण का असर केवल सराफा बालिका विद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। उनके मुताबिक क्षेत्र के करीब छह प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के 2,500 से 2,600 विद्यार्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

इनमें सराफा कन्या विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की करीब 300 से 350 छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा महाकाल मैदान स्थित प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालय में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाली करीब 350 छात्राएं और महाराजवाड़ा, सीएम राइज, नूतन तथा माधवेंद्र स्कूल के विद्यार्थी भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है।

सेंगर के अनुसार, कई विद्यार्थी पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों से 15 से 25 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्य केंद्रों तक पहुंचते हैं और वहां से बस लेकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में स्कूल को और दूर ले जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।

समिति के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर स्कूल की दूरी सामान्यतः 1 से 3 किलोमीटर, माध्यमिक स्तर पर अधिकतम 5 किलोमीटर और आगे के स्तर पर निर्धारित दूरी के भीतर रखने के प्रावधान हैं। ऐसे में शहर से 12 से 15 किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी में विद्यालय ले जाने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं।