नागपंचमी पर उज्जैन में आस्था का महासंगम, भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन को उमड़ा सैलाब; महाकाल की सवारी में भी जुटे लाखों श्रद्धालु

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। श्रावण के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के दुर्लभ संयोग पर सोमवार को उज्जैन भक्ति और आस्था के रंग में डूबा रहा। देशभर से श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे। वर्ष में सिर्फ एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं शाम को भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

नागचंद्रेश्वर मंदिर में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि महाकाल की राजसी सवारी में दो लाख से अधिक भक्तों की मौजूदगी रही। मंदिर परिसर से लेकर सवारी मार्ग तक दिनभर हर तरफ हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे।

मध्यरात्रि से शुरू हुए नागचंद्रेश्वर के दर्शन नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। दर्शन का सिलसिला सोमवार रात 12 बजे तक जारी रहा। मंदिर की परंपरा के अनुसार दोपहर 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर की शासकीय पूजा संपन्न हुई।

शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर के पुजारी और पुरोहितों ने नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा-अर्चना की। रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े की पूजा के बाद मंदिर के पट अगले एक वर्ष के लिए फिर बंद कर दिए गए।

नागचंद्रेश्वर मंदिर के शिखर पर चढ़ाया नया ध्वज नागपंचमी के अवसर पर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से नागचंद्रेश्वर मंदिर के शिखर पर नया ध्वज भी चढ़ाया गया। धार्मिक परंपरा के तहत हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिली।

तीन स्वरूपों में निकले महाकाल श्रावण के तीसरे सोमवार को नागपंचमी के महासंयोग में भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकली। सवारी से पहले भगवान महाकाल के रजत मुखारविंदों का विधिवत पूजन किया गया। सवारी में चंद्रमौलेश्वर चांदी की पालकी, मनमहेश हाथी पर और शिवतांडव गरुड़ रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी में सेना, पुलिस और श्री महाकालेश्वर बैंड की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। करीब पांच किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर लगभग चार घंटे तक श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। साल में सिर्फ नागपंचमी पर क्यों खुलते हैं नागचंद्रेश्वर के पट? नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर 24 घंटे के लिए खोले जाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागराज तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया।