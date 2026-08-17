नागपंचमी पर मध्यरात्रि में खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे लगेगी भक्तों की कतार; साल में एक बार होते हैं दर्शन

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नागपंचमी पर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात ठीक 12 बजे एक साल बाद श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद परंपरा अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से गादीपति महंत विनीत गिरि महाराज ने भगवान नागचंद्रेश्वर प्रथम पूजा की।

श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे पूजा-अर्चना के उपरांत दर्शन की शुरुआत हुई, घंटों से भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े श्रद्धालु भगवान महाकाल व नागचंद्रेश्वर के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। वर्ष में एक बार नागपंचमी पर ही भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर खुलता है, इसलिए उनके दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। दर्शन का सिलसिला सोमवार रात 12 बजे तक अनवरत जारी रहेगा।

दोपहर और शाम को विशेष पूजा नागपंचमी के अवसर पर भगवान नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा भी होगी। सोमवार दोपहर 12 बजे शासकीय स्तर पर पूजा-अर्चना की जाएगी, जबकि शाम 7:30 बजे महाकाल मंदिर के पुजारी और पुरोहित भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन करेंगे।

शीघ्र दर्शन: भगवान नागचंद्रेश्वर के शीघ्र दर्शन के लिए दर्शनार्थी हरसिद्धि चौराहा से बड़ा गणेश मंदिर के सामने से मंदिर के गेट नं. 5 होते हुए विश्रामधाम पहुंचेंगे। तथा भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद चौबीस खंबा माता मंदिर रोड होते हुए हरसिद्धि पाल की ओर जाएंगे।