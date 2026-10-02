उज्जैन में नाबालिग किशोरी को मिलने के बहाने बुलाकर 5 छात्रों ने किया गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, उज्जैन । 16 वर्षीय छात्रा को मिलने के बहाने बुलाकर पांच नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर दो अपचारियों को हिरासत में लिया है, तीन की तलाश है। उज्जैन में यह वारदात 26 सितंबर को अंजाम दी गई।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके सीनियर छात्र ने उसे मिलने के बहाने बुलाया और अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह धमकाकर अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया। वहां पहले से मौजूद उसके चार साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

अगले दिन छात्रा घर पहुंची तब तक स्वजन ने चिमनगंज थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस ने शुरुआत में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। डर के कारण छात्रा ने भी स्वजन को अपहरण की बात ही बताई।