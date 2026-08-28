Raksha Bandhan 2026: उज्जैन में सबसे पहले महाकाल को बांधी राखी, सवा लाख लड्डुओं का लगा महाभोग

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। रक्षाबंधन पर्व पर उज्जैन में सबसे पहले बाबा महाकाल को रक्षासूत्र बांधा गया। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शुक्रवार तड़के विशेष पूजा-अर्चना के साथ रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। मंदिर के पट गुरुवार रात करीब 3 बजे खुले। इसके बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर विशेष शृंगार किया।

अभिषेक और पूजन के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने परंपरानुसार भगवान महाकाल को राखी बांधी। इसके बाद बाबा महाकाल को सवा लाख लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया गया और विधि-विधान से आरती की गई। बाबा महाकाल को राखी बांधकर शुरू हुआ रक्षाबंधन महाकाल मंदिर में भगवान को राखी बांधने के साथ ही उज्जैन में रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मानी गई। इसके बाद शुभ मुहूर्त में शहरभर में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखी, स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। रक्षाबंधन को लेकर घर-घर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। बाजारों में भी पर्व की रौनक दिखाई दी।