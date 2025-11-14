उज्जैन में वकील ने किया पांच लाख का गबन, अदालत में फर्जी रसीदें लगाकर किया गड़बड़झाला
उज्जैन के बड़नगर कोर्ट में एक वकील पर पांच लाख से अधिक की कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें लगाने का आरोप है। कोर्ट रीडर की शिकायत पर पुलिस ने वकील उज्ज्वल जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने 2022 से 2025 के बीच फर्जीवाड़ा किया और रसीदों में हेरफेर करके गबन किया। यह भी पता चला कि वकील की सनद भी किसी और के नाम पर है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बड़नगर कोर्ट में एक वकील द्वारा कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें लगाकर पांच लाख रुपये से ज्यादा का गबन करने का मामला सामने आया है। आरोपित अभिभाषक के खिलाफ कोर्ट रीडर की शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जिला कोर्ट में रीडर योगेश ठाकुर ने शिकायती आवेदन दिया था। इसके अनुसार वकील उज्ज्वल जोशी निवासी व्यास कालोनी ने न्यायालयीन दीवानी मुकदमों में लगने वाले न्यायालय शुल्क की फर्जी रसीदें बनाकर पेश कीं। कोर्ट ने रसीदों का सत्यापन करवाया तो खुलासा हुआ कि रसीदें फर्जी हैं।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी 2022 से 2025 के बीच अपने पास आए लगभग सभी मामलों में फर्जीवाड़ा किया। यदि किसी केस में 1 लाख रुपए कोर्ट फीस जमा करनी होती थी, तो वह सिर्फ 10 हजार रुपए ही जमा करता था। रसीद जनरेट होने के बाद वह उसमें एक जीरो बढ़ाकर रकम को 1 लाख दिखा देता था।।
शुरुआती जांच में पांच लाख 81 हजार 85 रुपये का गबन किया जाना पाया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी उज्ज्वल जोशी की वकालत की सनद भी किसी और व्यक्ति के नाम से है। बुधवार को पुलिस ने उज्जवल के खिलाफ केस दर्ज किया।
