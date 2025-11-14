उज्जैन में वकील ने किया पांच लाख का गबन, अदालत में फर्जी रसीदें लगाकर किया गड़बड़झाला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बड़नगर कोर्ट में एक वकील द्वारा कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें लगाकर पांच लाख रुपये से ज्यादा का गबन करने का मामला सामने आया है। आरोपित अभिभाषक के खिलाफ कोर्ट रीडर की शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जिला कोर्ट में रीडर योगेश ठाकुर ने शिकायती आवेदन दिया था। इसके अनुसार वकील उज्ज्वल जोशी निवासी व्यास कालोनी ने न्यायालयीन दीवानी मुकदमों में लगने वाले न्यायालय शुल्क की फर्जी रसीदें बनाकर पेश कीं। कोर्ट ने रसीदों का सत्यापन करवाया तो खुलासा हुआ कि रसीदें फर्जी हैं।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी 2022 से 2025 के बीच अपने पास आए लगभग सभी मामलों में फर्जीवाड़ा किया। यदि किसी केस में 1 लाख रुपए कोर्ट फीस जमा करनी होती थी, तो वह सिर्फ 10 हजार रुपए ही जमा करता था। रसीद जनरेट होने के बाद वह उसमें एक जीरो बढ़ाकर रकम को 1 लाख दिखा देता था।।