उज्जैन में हॉर्न बजाने पर विवाद के बाद कारोबारी की हत्या, सातों आरोपित गिरफ्तार; पुलिस ने निकाला जुलूस

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रैक्टर शोरूम संचालक यश मित्तल की हत्या के मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने सभी सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपित आयुष, शेंटू और आकाश को घटना स्थल दमदमा मोड़ से माधवनगर थाने तक पैदल ले जाकर जुलूस निकाला। पुलिस अभिरक्षा में आरोपितों को पैदल जाते देख रास्ते में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में चर्चा रही।

बता दें कि ऋषि नगर निवासी यश पिता विजय नारायण मित्तल (27) गुरुवार रात कार से अपने दोस्तों अभय व्यास, मंगल और अन्य को उनके फ्लैट पर छोड़ने जा रहा था। रात करीब ढाई बजे दमदमा मोड़ पर कुछ युवक सड़क पर खड़े थे। रास्ता देने के लिए यश ने कार का हॉर्न बजाया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद सात-आठ युवकों से उसका विवाद हो गया।

पुलिस के अनुसार विवाद बढ़ने पर आरोपितों ने यश और उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपितों ने यश का पीछा किया और चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए यश करीब 100 से 150 मीटर तक दौड़ा, लेकिन जिला पंचायत कार्यालय के पास जाकर गिर गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। हमले में उसके दोस्त अभय व्यास और मंगल भी घायल हुए।

रक्षाबंधन की सुबह मिली थी खून से सनी लाश घटना के बाद घायल दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी थी। रक्षाबंधन के दिन सुबह करीब पांच बजे जिला पंचायत कार्यालय के पास यश का शव मिला। सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से साक्ष्य जुटाते हुए आरोपितों की तलाश तेज कर दी थी।