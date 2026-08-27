उज्जैन में ढाबे पर जश्न के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष, करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष समेत दो की हत्या
उज्जैन के कानीपुरा में एक ढाबे पर पुरानी रंजिश को लेकर करणी सेना के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो ...और पढ़ें
HighLights
कानीपुरा ढाबे पर करणी सेना के दो गुटों में संघर्ष।
राहुल दरबार और जितेंद्र पवार की हमले में मौत।
पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, सोनू बंजारा फरार।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन के कानीपुरा क्षेत्र में बुधवार रात एक ढाबे पर चल रही पार्टी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। पुराने विवाद को लेकर करणी सेना से जुड़े दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इसके बाद एक दर्जन से अधिक हथियारबंद लोग ढाबे पर पहुंचे और दो लोगों पर हमला कर दिया। वारदात में करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष राहुल दरबार उर्फ विजय प्रताप (42) और ढाबा संचालक जितेंद्र पवार (35) की मौत हो गई। हमले में शक्ति सिंह भी घायल हुआ है।
समझौते के बाद साथ बैठे थे दोनों
पुलिस के अनुसार नीमनवासा निवासी राहुल दरबार और शक्ति सिंह के बीच पहले से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच समझौता होने के बाद पुराने मतभेद खत्म करने के उद्देश्य से बुधवार रात कानीपुरा स्थित ढाबे पर साथ बैठकर पार्टी करने का निर्णय लिया गया था। दोनों ने वहां शराब पी और भोजन किया। इसी दौरान बातचीत में पुरानी बात फिर सामने आ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई।
साथियों को बुलाकर हथियारों से हमला
विवाद बढ़ने के बाद शक्ति सिंह ने अपने साथियों को ढाबे पर बुला लिया। कुछ देर बाद सोनू बंजारा अपने एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि हमलावरों ने राहुल दरबार पर हथियारों से हमला कर दिया। इसी दौरान ढाबा संचालक उंडासा निवासी जितेंद्र पवार भी हमलावरों के निशाने पर आ गया। दोनों पर हुए हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक ने अस्पताल में, दूसरे ने ढाबे के पास तोड़ा दम
गंभीर रूप से घायल राहुल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जितेंद्र पवार का शव ढाबे के पास मिला। वारदात की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।हमले में शक्ति सिंह भी घायल हुआ है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी
पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। सोनू बंजारा, अर्पित और मोहन बना समेत अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
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मृतक जितेंद्र पवार विवाहित था और उसके एक बेटा व एक बेटी हैं। वहीं राहुल दरबार अविवाहित था। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।