MP के महेश्वर में कुएं में डूबीं दो मासूम बहनें, एक को बचाने के प्रयास में दूसरी ने भी गंवाई जान

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन जिले के महेश्वर में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बहनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना भूरीबेड़ी सेल क्षेत्र की बताई जा रही है। मृत बच्चियों की पहचान सलोनी दांगी (7) और अन्नपूर्णा दांगी (4) के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है, वहीं गांव में भी शोक का माहौल है।

मां के साथ अक्सर जाती थीं कुएं पर परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चियां अक्सर अपनी मां के साथ कुएं पर जाती थीं। बुधवार को मां घर के काम में व्यस्त थीं, जबकि पिता अनिल दांगी खेत में मजदूरी करने गए थे। इसी दौरान दोनों बहनें अकेले ही कुएं की तरफ चली गईं। बताया गया कि कुएं में पानी ऊपर तक भरा हुआ था।

कुएं के पास पहुंचने के बाद दोनों बच्चियों ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए। माना जा रहा है कि पानी खींचने के दौरान पहले एक बच्ची अचानक कुएं में गिर गई। उसे डूबता देखकर दूसरी बहन ने उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। दोनों गहरे पानी में डूब गईं।