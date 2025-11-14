देवास में दर्दनाक हादसा... ट्रेन गुजरने से मकान में हुआ कंपन, छज्जा गिरने से सेवानिवृत्त डीएसपी की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के देवास शहर के विजयनगर में रेल लाइन पास में होने की वजह से ट्रेन गुजरने के दौरान आसपास के मकानों में लगातार कंपन होता है। ऐसे ही एक मकान में शुक्रवार को दोपहर ट्रेन गुजरने के दौरान हुए कंपन से छज्जा गिर जाने से हादसा हो गया। इस हादसे में छज्जे के नीचे बैठे सेवानिवृत्त डीएसपी की दर्दनाक मौत हो गई।

बताया गया कि करीब 40 साल पुराने इस मकान का छज्जा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसका वजन ज्यादा होने के कारण धीरे-धीरे सरिये कमजोर होने से यह हादसा हुआ। छज्जा मकान मालिक सेवानिवृत्त डीएसपी 82 वर्षीय हिम्मतसिंह राणा के सिर पर गिरा। हादसे के वक्त वह बालकनी के नीचे कुर्सी पर हमेशा की तरह बैठे थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया, सीएसपी एच एन बाथम और सिविल लाइन टीआई हितेश पाटिल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।