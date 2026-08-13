धार में तांत्रिक की हैवानियत: झाड़-फूंक के नाम पर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भ को बताया ‘भूतबाधा’; नवजात को मारने की कोशिश

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिले में अंधविश्वास और अपराध का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरदारपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी तांत्रिक पर 12वीं की 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने, गर्भवती होने पर उसे ‘भूतबाधा’ बताकर गुमराह करने और प्रसव के बाद नवजात को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपित घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

झाड़-फूंक के बहाने बुलाकर करता था दुष्कर्म पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पहले सरदारपुर थाने की रिंगनोद चौकी क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की तबीयत खराब होने पर मां उसे रतनपुरा निवासी तांत्रिक बाबा नानूराम कटारा के पास ले गई थी। नानूराम झाड़-फूंक के लिए उसे रोज बुलाने लगा। इसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से खत्म करने की धमकी दी। इस वजह से पीड़िता डरी-सहमी रहने लगी।