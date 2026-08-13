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    धार में तांत्रिक की हैवानियत: झाड़-फूंक के नाम पर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भ को बताया ‘भूतबाधा’; नवजात को मारने की कोशिश

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:02 PM (IST)

    धार जिले में एक ढोंगी तांत्रिक ने झाड़-फूंक के बहाने 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया। छात्रा गर्भवती हुई, तो तांत्रिक ने इसे भूतबाधा बताकर गुमराह किय ...और पढ़ें

    छात्रा से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक चित्र)

    छात्रा से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक चित्र)

    HighLights

    1. डेढ़ साल से छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहा था तांत्रिक।

    2. प्रसव होने पर नवजात को मारना चाहा, ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस।

    3. पुलिस ने नवजता को अस्पताल पहुंचाया, आरोपित फरार।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिले में अंधविश्वास और अपराध का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरदारपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी तांत्रिक पर 12वीं की 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने, गर्भवती होने पर उसे ‘भूतबाधा’ बताकर गुमराह करने और प्रसव के बाद नवजात को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपित घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

    झाड़-फूंक के बहाने बुलाकर करता था दुष्कर्म

    पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पहले सरदारपुर थाने की रिंगनोद चौकी क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की तबीयत खराब होने पर मां उसे रतनपुरा निवासी तांत्रिक बाबा नानूराम कटारा के पास ले गई थी। नानूराम झाड़-फूंक के लिए उसे रोज बुलाने लगा। इसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से खत्म करने की धमकी दी। इस वजह से पीड़िता डरी-सहमी रहने लगी।

    गर्भधारण को बताया भूतबाधा

    समय बीतने के साथ जब युवती गर्भवती हुई और उसका पेट बढ़ने लगा तो आरोपित ने उसे और उसके परिवार को कथित तौर पर यह कहकर गुमराह किया कि उस पर भूतबाधा का असर है। आठ अगस्त को युवती ने जब बच्ची को जन्म दिया तो स्वजन को घटना की जानकारी लगी। परिवार ने तब भी बदनामी के डर से शिकायत नहीं की।

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    ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना

    12 अगस्त को तांत्रिक बाबा नवजात को मारने ले जा रहा था, इस बीच संदेह होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को बरामद कर सरदारपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

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