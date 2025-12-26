Language
    नेमावर: युवक ने नर्मदा में कूदकर की आत्महत्या, शव पर सवाल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    देवास जिले के नेमावर में एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय तैराकों और गोताखोरों ने युवक की तलाश की, लेकिन उसे बचाया नहीं ...और पढ़ें

    नर्मदा तट पर युवक का शव।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिला मुख्यालय से 150 किमी दूर नेमावर में पुराने पुल से एक युवक ने नर्मदा में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को कूदते हुए देखा तो शोर मचाया। पुल के समीप मौजूद स्थानीय तैराकों व गोताखोरों ने युवक की सर्चिंग शुरू की। सूचना मिलने पर नेमावर पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला जा सका, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना शुक्रवार की है।

    हरदा का रहने वाला था युवक

    कई घंटे बाद मृतक की पहचान 30 वर्षीय गणेश पुत्र गोकुलप्रसाद राठौर निवासी ग्राम छोटी हरदा जिला हरदा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मामले में मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। युवक ने छलांग क्यों लगाई, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच और स्वजनों के बयान आदि के बाद कुछ पता चल पाएगा।

    शव ले जाने के तरीके पर आपत्ति

    नर्मदा तट पर मौजूद लोगों के अनुसार, नर्मदा के घाट से जब शव को पीएम के लिए रवाना किया गया तो पहले कुछ लोगों ने मिलकर उठाया और ट्रैक्टर-ट्राली में रखा, फिर ट्राली के ऊपर मौजूद दो लोगों ने शव को आगे की ओर घसीटा। इस तरीके को अमानवीय बताते हुए आपत्ति जताई गई है। प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है।