नेमावर: युवक ने नर्मदा में कूदकर की आत्महत्या, शव पर सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिला मुख्यालय से 150 किमी दूर नेमावर में पुराने पुल से एक युवक ने नर्मदा में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को कूदते हुए देखा तो शोर मचाया। पुल के समीप मौजूद स्थानीय तैराकों व गोताखोरों ने युवक की सर्चिंग शुरू की। सूचना मिलने पर नेमावर पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला जा सका, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना शुक्रवार की है।

