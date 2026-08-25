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शाजापुर में स्कूल के रास्ते पर जाम से परेशान जेन-अल्फा का प्रदर्शन, छात्रों ने मंडी गेट पर जड़ा ताला

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:35 PM (IST)

शाजापुर में कृषि उपज मंडी के बाहर जाम से परेशान स्कूली बच्चों ने मंडी गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद बच्चों ने प्रदर्शन समाप्त किया, जिससे यातायात सुचारु हो सका।

मंडी गेट पर प्रदर्शन करते स्कूली बच्चे। (फोटो- जागरण)

मंडी गेट पर प्रदर्शन करते स्कूली बच्चे। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. स्कूली बच्चों ने मंडी गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया।

  2. जाम से स्कूल आने-जाने में हो रही थी परेशानी।

  3. अधिकारियों के आश्वासन पर छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

डिजिटल डेस्क, शाजापुर। शाजापुर कृषि उपज मंडी के बाहर लगने वाले जाम से परेशान स्कूली बच्चों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर नजर आया। ग्राम बमौरी, खेड़ा और आसपास के क्षेत्रों से सांदीपनि विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों ने मंडी के पिछले हिस्से के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण प्याज की बोरियों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत अन्य वाहन मंडी में प्रवेश नहीं कर सके।

रिमझिम बारिश के बीच बच्चे मंडी गेट पर डटे रहे। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

मंडी के वाहनों से लगता है जाम 

विद्यार्थियों का कहना था कि मंडी में उपज बेचने आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहन अक्सर सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं। इससे एबी रोड से स्कूल की बस अंदर तक नहीं आ पाती। बच्चों को बस तक पहुंचने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ता है।

विद्यार्थियों और अभिभावकों का आरोप है कि रोजाना होने वाले जाम के कारण स्कूल आने-जाने में परेशानी के साथ पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

आधे समय तक मंडी गेट के पास खड़े रहे बच्चे

मंगलवार को जाम और प्रदर्शन के कारण विद्यार्थियों का स्कूल समय भी प्रभावित हुआ। बच्चों की पढ़ाई का करीब आधा समय मंडी के गेट के पास ही निकल गया। प्रदर्शन के दौरान करीब एक घंटे तक बच्चे बारिश के बीच गेट पर मौजूद रहे।

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एसडीएम, टीआई ने दिया व्यवस्था सुधारने का भरोसा

सूचना मिलते ही शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्कले और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष कुमार बाघेला मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों और अभिभावकों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और समझाइश दी।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े उपज से लदे वाहनों को व्यवस्थित कराया जाएगा, ताकि यातायात सुचारू रहे और विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में परेशानी न हो। आश्वासन के बाद बच्चों ने गेट का ताला खोल दिया और प्रदर्शन समाप्त कर दिया।