शाजापुर में स्कूल के रास्ते पर जाम से परेशान जेन-अल्फा का प्रदर्शन, छात्रों ने मंडी गेट पर जड़ा ताला

डिजिटल डेस्क, शाजापुर। शाजापुर कृषि उपज मंडी के बाहर लगने वाले जाम से परेशान स्कूली बच्चों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर नजर आया। ग्राम बमौरी, खेड़ा और आसपास के क्षेत्रों से सांदीपनि विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों ने मंडी के पिछले हिस्से के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण प्याज की बोरियों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत अन्य वाहन मंडी में प्रवेश नहीं कर सके।

रिमझिम बारिश के बीच बच्चे मंडी गेट पर डटे रहे। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त किया। मंडी के वाहनों से लगता है जाम विद्यार्थियों का कहना था कि मंडी में उपज बेचने आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहन अक्सर सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं। इससे एबी रोड से स्कूल की बस अंदर तक नहीं आ पाती। बच्चों को बस तक पहुंचने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ता है।