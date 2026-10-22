रतलाम में आवारा श्वान का आतंक: आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची पर हमला कर सिर-पेट को नोंचा, मौत

डिजिटल डेस्क, रतलाम। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पलसोड़ी गांव में गुरुवार शाम आंगन में खेल रही तीन साल की मनीषा भाभर पर कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची के सिर और पेट पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के दादा-दादी खेत पर थे, जबकि उसके माता-पिता मजदूरी के लिए अजमेर गए हुए हैं।

बच्ची की चीख सुनकर दौड़ीं महिलाएं जानकारी के अनुसार, मनीषा घर के आंगन में खेल रही थी, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास रहने वाली महिलाएं मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। बताया गया है कि कुत्ते ने आंगन में बंधी गाय पर भी हमला किया।