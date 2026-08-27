धार में ओवरलोड बस रोकी, तो महिलाओं को मिला ‘रक्षाबंधन गिफ्ट’; RTO के निर्देश पर कंडक्टर ने 50-50 रुपये लौटाए
धार में रक्षाबंधन पर ओवरलोड बस की जांच के दौरान परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की। RTO के निर्देश ...और पढ़ें
HighLights
इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही थी चेकिंग।
सांवेर से धार जा रही बस में क्षमता से अधिक थी सवारियां।
RTO के निर्देश पर महिला यात्रियों को किराया लौटाया गया।
डिजिटल डेस्क, धार। रक्षाबंधन पर सरकारी सुविधाओं और महिलाओं के लिए राहत की चर्चाओं के बीच धार में परिवहन विभाग की कार्रवाई का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। ओवरलोड बस को रोककर जांच की गई तो बस में क्षमता से अधिक यात्री मिले। कार्रवाई के दौरान कंडक्टर ने रक्षाबंधन के चलते महिला यात्रियों की संख्या बढ़ने की बात कही। इसके बाद परिवहन विभाग ने महिलाओं के किराये में 50 रुपये की राहत देने के निर्देश दिए। बस में मौजूद महिलाओं को किराये के 50-50 रुपये वापस किए गए।
ओवरलोड मिली बस
दरअसल, परिवहन विभाग की टीम गुरुवार को इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटा बिल्लौद के पास ओवरलोड बसों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सांवेर से धार जा रही एक बस को रोककर जांच की गई।
जांच में बस में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार मिले। बस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की स्थिति बनी तो बस के कंडक्टर ने बताया कि रक्षाबंधन के कारण महिला यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक है।
मामले को सुनने के बाद आरटीओ हृदयेश यादव ने कंडक्टर को बस में सवार महिला यात्रियों के किराये में 50 रुपये की कमी करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रत्येक महिला यात्री को 50-50 रुपये वापस किए गए।
अचानक किराये की राशि वापस मिलने से महिला यात्रियों में खुशी नजर आई। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार जताया। बस से गुजर रहे राहगीरों के बीच भी यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना रहा।
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कार्रवाई के बीच अलग अंदाज में मिली राहत
ओवरलोडिंग की जांच के दौरान सामने आया यह मामला इसलिए भी खास रहा क्योंकि कार्रवाई के बीच महिला यात्रियों को आर्थिक राहत मिली। रक्षाबंधन के मौके पर किराये की रकम वापस मिलने को महिलाओं ने सुखद अनुभव बताया।