राजगढ़ में प्लॉट पर कब्जे को लेकर खूनी विवाद: ASI ने दनादन बरसाई गोलियां; एक युवक की मौत और दो घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के इकलेरा कस्बे में रविवार को प्लॉट के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शाजापुर जिले में पदस्थ एक एएसआई ने कथित तौर पर विवाद के दौरान 12 बोर की बंदूक से गोलियां चला दीं। फायरिंग में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। दो अन्य घायलों का शुजालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना का एक कथित लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोली चलाने की घटना दिखाई दे रही है।

पुलिस के अनुसार, इकलेरा निवासी दिलीप प्रजापति वर्तमान में शाजापुर जिले में ASI के पद पर पदस्थ हैं और सीसीटीएनएस का काम देखते हैं। इससे पहले वह सेना में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। इकलेरा में उनके प्लॉट पर मकान का निर्माण चल रहा है और इसी सिलसिले में वे छुट्टी लेकर वहां पहुंचे थे।

पड़ोसी प्लॉट को लेकर आमने-सामने आए दोनों पक्ष पुलिस के मुताबिक, दिलीप प्रजापति के प्लॉट के पास गुलाबबाई का एक प्लॉट था, जिसे मुकेश पिता स्वर्गीय प्रेमनारायण ने खरीदा था। मुकेश और उसके परिजनों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ASI उनके प्लॉट की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे।

इसी विवाद को लेकर रविवार को मुकेश और उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इस दौरान दिलीप प्रजापति के पास 12 बोर की बंदूक थी। आरोप है कि उन्होंने इसी बंदूक से फायरिंग कर दी।

सीने और जांघ में लगीं गोलियां फायरिंग में दीपक पिता कनीराम (45) के सीने में गोली लगी। वहीं सतीश जाटव (30) के सीने के बाईं ओर और मुकेश जाटव (25) की जांघ में गोली लगी। तीनों को गंभीर हालत में तत्काल शाजापुर जिले के शुजालपुर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई, जबकि सतीश और मुकेश का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, पीछा करने के दौरान पुलिस वाहन को देखकर दिलीप ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की। इसके बाद पुलिस ने वाहन लगाकर दोनों को रोक लिया और दिलीप तथा उसके भाई सुरेश को पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सेना से रिटायर होने के बाद पुलिस में भर्ती दिलीप प्रजापति पहले सेना में सेवाएं दे चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनका मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ और वर्तमान में वे शाजापुर जिले में ASI के रूप में पदस्थ हैं। उन्हें सीसीटीएनएस का काम सौंपा गया है। बताया गया है कि इकलेरा में अपने मकान का निर्माण कराने के लिए वे अवकाश लेकर आए थे। अब प्लॉट विवाद में हुई फायरिंग के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।