पाकिस्तानी मियां-बीवी की लड़ाई, हिंदुस्तान की अदालत में आई... इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। पांच वर्ष पहले इंदौर में ब्याही गई पाकिस्तानी महिला निकिता ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें उसने भारत में अवैध रूप से रह रहे पति को वापस पाकिस्तान भेजने और उसकी दूसरी शादी रोकने की मांग की है।

यहां पर यह बता दें कि निकिता अभी कराची में रहती है। उसने पति विक्रम नागदेव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयकर विभाग, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और सिंधी पंचायत अध्यक्ष किशोर कोडवानी को पक्षकार बनाया है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी।

अधिवक्ता दिनेश रावत के माध्यम से दायर याचिका में निकिता ने शादी का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया है, जो पाकिस्तान से जारी हुआ है और शादी की तारीख 20 जनवरी 2020 लिखी है। इसमें दोनों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया है।