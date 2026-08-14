ओंकारेश्वर में रक्तदान कर श्रद्धालु पा रहे शीघ्र दर्शन, शिव भक्ति के साथ मानव सेवा का अनूठा संगम
ओंकारेश्वर मंदिर में शीघ्र दर्शन की सुविधा के बदले श्रद्धालु रक्तदान कर रहे हैं। इस पहल से पांच महीनों में 2482 भक्तों ने 2595 यूनिट रक्त दान किया, जि ...और पढ़ें
HighLights
शीघ्र दर्शन के बदले श्रद्धालु कर रहे रक्तदान।
पांच माह में 2482 भक्तों ने 2595 यूनिट रक्त दान किया।
खंडवा जिला अस्पताल को रक्त उपलब्धता में मिला लाभ।
डिजिटल डेस्क, खंडवा। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के साथ श्रद्धालु अब रक्तदान कर मानव सेवा का संकल्प भी ले रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की पहल के तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालु और उनके दो साथियों को निश्शुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा दी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत यहां फरवरी से जून तक पांच महीनों में 2482 श्रद्धालुओं ने 2595 यूनिट रक्तदान किया। इससे खंडवा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बेहतर हुई है। आसपास के जिलों में भी जरूरत अनुसार रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रतिदिन होता है रक्तदान
श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में संचालित इस व्यवस्था में प्रतिदिन सुबह 10 से शाम छह बजे तक रक्तदान कराया जाता है। रक्तदान के बाद श्रद्धालुओं को प्रमाण-पत्र, प्रसाद और भगवान ओंकारेश्वर का चित्र भी दिया जाता है। शीघ्र दर्शन की सुविधा भी इसी पहल का हिस्सा है। फरवरी में 68, मार्च में 173, अप्रैल में 415, मई में 739 और जून में 1140 यूनिट रक्तदान हुआ।
थैलेसीमिया व सिकल सेल के मरीजों को सर्वाधिक लाभ
जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डा. अतुल माने के अनुसार जिले में हर महीने एक हजार यूनिट से अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। पहले मरीजों के स्वजन को भटकना पड़ता था लेकिन अब उन्हें आसानी से रक्त मिल रहा है। एबी नेगेटिव जैसे दुर्लभ समूह का रक्त भी स्टाक में है। इसका सबसे अधिक लाभ थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों को मिल रहा है।
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वहीं सीएमएचओ डा. ओपी जुगतावत ने बताया कि ओंकारेश्वर में होने वाले रक्तदान से खंडवा के साथ बुरहानपुर, खरगोन, हरदा, बैतूल और बड़वानी जिलों में भी जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। सावन में रक्तदाताओं की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन अभियान जारी है।
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रक्तदाता यह बोले
सुरजीत सिंह, लुधियाना: रक्तदान से आत्मिक शांति मिली। भीड़ के बावजूद दर्शन में सुविधा हुई।
संकेत पवई, पुणे: भगवान के दरबार में रक्तदान से सेवा का भाव जागता है।
अंशुल सिंघई, आगरा: भगवान के धाम में रक्तदान से बड़ा दान नहीं हो सकता।