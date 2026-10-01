ओंकारेश्वर में नर्मदा के बीच नाव के इंजन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; नाविक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, खंडवा। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार सुबह नर्मदा नदी में चल रही एक नाव के इंजन में अचानक आग लग गई। गोमुख घाट के सामने करीब 11 बजे हुई घटना में इंजन से उठती आग की लपटें देखकर नाव में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। नाविक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए करीब पांच-छह यात्रियों को दूसरी नाव में सुरक्षित पहुंचाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

अचानक उठने लगीं आग की लपटें जानकारी के मुताबिक नाव क्रमांक 198 में होंडा कंपनी का पेट्रोल इंजन लगा था। नाव यात्रियों को लेकर नर्मदा नदी में चल रही थी, तभी अचानक इंजन से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही देर में आग तेज होती देख यात्रियों में घबराहट फैल गई।

स्थिति को भांपते हुए नाविक ने बिना देर किए सभी यात्रियों को दूसरी नाव में शिफ्ट किया। यात्रियों के सुरक्षित निकलने के बाद नगर परिषद के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। इंजन जब्त, जांच के निर्देश घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी ने नाव के इंजन को जब्त कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद के आरआई जितेंद्र गोहे को मामले की जांच सौंपी गई है।