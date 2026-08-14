उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला; जानें कैसी रहेगी व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी पर सोमवार (16 अगस्त) को रात 12 बजे खुलेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महाराज पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो 17 अगस्त की रात 12 बजे तक चलेगा।

वर्ष में एक बार खुलते हैं पट बता दें कि भगवान नागचंद्रेश्वर के पट आम भक्तों के लिए साल में एक बार सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं। इस दौरान त्रिकाल पूजा की जाती है। 17 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन द्वारा पूजा की जाएगी। शाम 7:30 बजे पुजारी-पुरोहित और फिर रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पूजा की जाएगी। इसके बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रवेश प्रवेश द्वार बनाए गए हैं।