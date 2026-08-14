उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला; जानें कैसी रहेगी व्यवस्था
नागपंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 16 अगस्त की रात 12 बजे से 17 अगस्त की रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं।
HighLights
नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी पर 24 घंटे खुलेंगे।
महानिर्वाणी अखाड़े के महंत करेंगे पहली पूजा-अर्चना।
श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु विशेष व्यवस्था की गई।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी पर सोमवार (16 अगस्त) को रात 12 बजे खुलेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महाराज पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो 17 अगस्त की रात 12 बजे तक चलेगा।
वर्ष में एक बार खुलते हैं पट
बता दें कि भगवान नागचंद्रेश्वर के पट आम भक्तों के लिए साल में एक बार सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं। इस दौरान त्रिकाल पूजा की जाती है। 17 अगस्त की दोपहर 12 बजे शासन द्वारा पूजा की जाएगी। शाम 7:30 बजे पुजारी-पुरोहित और फिर रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पूजा की जाएगी। इसके बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रवेश प्रवेश द्वार बनाए गए हैं।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान नागचंद्रेश्वर शिवलिंग और अग्रभाग में उमा-महेश्वर की प्राचीन मूर्ति स्थित है। पुराविद् डा. रमण सोलंकी के मुताबिक करीब 350 साल पहले यह दुर्लभ मूर्ति सिंधिया राजवंश द्वारा नेपाल से लाकर स्थापित की गई थी। मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया था।
यह भी पढ़ें- MP में अब 24x7 दौड़ेगा कारोबार! राज्यपाल की मंजूरी के बाद रातभर खुल सकेंगे मॉल-रेस्टोरेंट
महाकाल व नागचंद्रेश्वर दर्शन व्यवस्था
- सामान्य दर्शन: इसमें दर्शनार्थी कर्कराज पार्किंग स्थित द्वार से प्रवेश कर भील समाज धर्मशाला, गोंड मोहल्ला, चारधाम, हरसिद्धि चौराहा और बड़ा गणेश होते हुए द्वार क्रमांक-4 से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। विश्रामधाम होते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन होंगे। दर्शन के बाद चौबीस खंबा माता मंदिर रोड होते हुए श्रद्धालु पुन: कर्कराज पार्किंग की ओर जाएंगे।
- शीघ्र दर्शन: इसमें दर्शनार्थी हरसिद्धि चौराहा से बड़ा गणेश मंदिर के सामने से मंदिर के गेट क्रमांक पांच होते हुए विश्रामधाम पहुंचेंगे। दर्शन के बाद चौबीस खंबा माता मंदिर रोड होते हुए हरसिद्धि पाल की ओर जाएंगे।
महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था
श्रावण मास के तीसरे सोमवार को नागपंचमी भी है, ऐसे में भगवान महाकाल के निश्शुल्क दर्शन के लिए श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय स्थित द्वार से प्रवेश कर नंदी द्वार, मानसरोवर फैसिलिटी, गणेश मंडप और कार्तिक मंडप होते हुए दर्शन मार्ग पर पहुंचेंगे। इस दौरान एंबुलेंस गेट से निकासी और पिनाकी द्वार से बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी। जबकि शीघ्र दर्शन के लिए श्रद्धालु नीलकंठ द्वार से प्रवेश करेंगे।