MPCA में छह नए चेहरे शामिल, काले हिरण के शिकार के आरोपित रहे रमीज को भी बनाया सदस्य

डिजिटल डेस्क, इंदौर। क्रिकेटरों के साथ ही राजपरिवार और उद्योग जगत के संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) में छह नए चेहरों को सदस्यता दी गई है। इनमें काले हिरण के शिकार मामले में आरोपित रहे रमीज खान का भी नाम शामिल हैं।

एमपीसीए की प्रबंधकारिणी समिति ने इंदौर में बुधवार को हुई बैठक में छह नए सदस्य बनाने पर सहमति दी। जिन नए चेहरों को सदस्यता दी गई है, उनमें पूर्व क्रिकेटर रमीज खान, संजीव दुआ, ज्योति सराफ, संजय सांखला, अतुल भार्गव और इंद्रोजी राव कदम के नाम शामिल हैं।

काला हिरण शिकार केस में हुई थी गिरफ्तारी रमीज खान मध्य प्रदेश रणजी टीम का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। करीब 11 साल पहले उन्हें सागर में वन विभाग ने काले हिरण के शिकार मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि शिकार के बाद हिरण को बोरे में भरकर बाइक से ले जा रहे थे। यह उसी प्रजाति का काला हिरण बताया गया था, जिसके शिकार के मामले में सलमान खान भी विवाद में रहे हैं।