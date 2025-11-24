MP में रजिस्ट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव, किसी भी जिले की रजिस्ट्री हो सकेगी एक स्थान पर, भोपाल में बन रहा ऑफिस

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय बनाया जा रहा है, जहां से प्रदेश के किसी भी जिले की संपत्ति की रजिस्ट्री एक ही स्थान पर बैठे-बैठे करवाई जा सकेगी। खरीदार को अब संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगरानी को लेकर शंका विशेषज्ञों के मुताबिक नई व्यवस्था सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे संपत्तियों की निगरानी कमजोर हो सकती है। जिन जिलों में किसी संपत्ति पर आपत्ति, विवाद या कोर्ट का स्टे है, उनकी जांच और मॉनिटरिंग भोपाल से कैसे होगी? आशंका है कि लोग स्टे या विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री भी आसानी से भोपाल में करा सकते हैं।