    MP में रजिस्ट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव, किसी भी जिले की रजिस्ट्री हो सकेगी एक स्थान पर, भोपाल में बन रहा ऑफिस

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय खुलने से किसी भी जिले की रजिस्ट्री एक ही स्थान से हो सकेगी। विशेषज्ञों ने निगरानी कमजोर होने की आशंका जताई है, खासकर विवादित संपत्तियों के मामले में। जिला प्रशासन की पकड़ ढीली होने का भी खतरा है।

    प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्री (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय बनाया जा रहा है, जहां से प्रदेश के किसी भी जिले की संपत्ति की रजिस्ट्री एक ही स्थान पर बैठे-बैठे करवाई जा सकेगी। खरीदार को अब संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी।

    निगरानी को लेकर शंका 

    विशेषज्ञों के मुताबिक नई व्यवस्था सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे संपत्तियों की निगरानी कमजोर हो सकती है। जिन जिलों में किसी संपत्ति पर आपत्ति, विवाद या कोर्ट का स्टे है, उनकी जांच और मॉनिटरिंग भोपाल से कैसे होगी? आशंका है कि लोग स्टे या विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री भी आसानी से भोपाल में करा सकते हैं।

    जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

    पंजीयन विभाग ने अक्टूबर में साइबर पंजीयन कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया था। जल्द ही साइबर सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की जाएगी। ट्रायल रजिस्ट्री का काम भी पूरा हो चुका है, जिसमें विदेश में बैठे खरीदारों ने भी वर्चुअली रजिस्ट्री कराई।

    स्टे वाली संपत्तियों की रोकथाम मुश्किल

    पंजीयन कार्यालय अभिभाषक व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी का कहना है कि नई प्रणाली में विभाग को इंदौर समेत अन्य जिलों के बाहर रजिस्ट्री रोकने की नई व्यवस्था बनानी होगी।

    निगरानी की कमी से आपत्तिपूर्ण और न्यायालयीन विवाद वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री को रोकना मुश्किल होगा। अभी भी लोग एक पंजीयन कार्यालय में रुकने पर दूसरे में जाकर रजिस्ट्री करा लेते हैं; नई व्यवस्था में यह जोखिम और बढ़ जाएगा।

    जिला प्रशासन की पकड़ ढीली होने का खतरा

    द्विवेदी का कहना है कि सभी जिलों की रजिस्ट्री भोपाल में होने से जिला स्तर की प्रशासनिक पकड़ कमजोर होगी। वर्तमान में अवैध कॉलोनियों और विवादित संपत्तियों पर जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री रोक देता है, जिससे आमजन को धोखाधड़ी से बचाया जाता है। नई व्यवस्था से यह निगरानी तंत्र प्रभावित हो सकता है।