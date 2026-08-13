MP Food Safety: हर 56वां खाद्य नमूना गुणवत्ता में फेल, दूध-पनीर से मिठाई तक उठे सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों की अनदेखी भी बड़ी चिंता बनती जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आंकड़े इस स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2024-25 में देशभर में जांचे गए खाद्य नमूनों में हजारों नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। मध्य प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक रही, जहां हर 56वां नमूना गुणवत्ता मानक से कम पाया गया।

एफएसएसएआई के अनुसार, वर्ष 2024-25 में देशभर में कुल 6,47,408 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें से 34,388 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले। इनमें 22,516 नमूने यानी करीब 65.5 प्रतिशत गुणवत्ता मानक से कम पाए गए। वहीं 7,945 नमूने असुरक्षित मिले, जबकि 3,931 नमूनों में लेबलिंग और अन्य अनुपालन संबंधी खामियां सामने आईं।

मिलावट ही नहीं, घटिया गुणवत्ता भी बड़ा खतरा खाद्य सुरक्षा का मुद्दा केवल जहरीले या सीधे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, निर्धारित गुणवत्ता से कम उत्पाद भी लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

दूध, पनीर, मावा, मिठाई और अन्य रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और मानकों का सख्ती से पालन कराना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

खबरें और भी







MP में 1,012 नमूने गुणवत्ता में कमजोर खराब गुणवत्ता वाले खाद्य नमूनों के मामले में मध्य प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में शामिल रहा। आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले नमूनों की संख्या इस प्रकार रही

उत्तर प्रदेश --- 12,693

राजस्थान --- 2,832

मध्य प्रदेश --- 1,012

गुजरात --- 763

महाराष्ट्र --- 555

पंजाब --- 480 उत्तर प्रदेश में ऐसे नमूनों की संख्या सबसे अधिक रही, जबकि मध्य प्रदेश में 1,012 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों से कम पाए गए। असुरक्षित भोजन से 200 से ज्यादा बीमारियों का खतरा विशेषज्ञों के अनुसार दूषित या असुरक्षित भोजन का असर तत्काल भी हो सकता है और लंबे समय में भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रसायनों से दूषित भोजन 200 से अधिक बीमारियों का कारण बन सकता है।