मंदसौर में सरपंच पति के बाड़े में खड़ी स्कॉर्पियो से मिले ₹1.29 करोड़, बॉडी खुली तो पुलिस भी रह गई हैरान

डिजिटल डेस्क, मंदसौर। प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो की बॉडी में छिपाकर रखे 1 करोड़ 29 लाख रुपये बरामद किए हैं। यह नकदी शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा उदा में सरपंच पति भवानीशंकर मीणा के घर के पीछे बने बाड़े में खड़ी बिना नंबर की गाड़ी से मिली। रकम इस तरह छिपाई गई थी कि शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ नजर नहीं आया। संदेह गहराने पर मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी की बॉडी खुलवाई गई, तब नकदी का पता चला।

पुलिस ने मौके से सरपंच पति के अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। दोनों स्कॉर्पियो लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन वे अपनी मौजूदगी और इतनी बड़ी रकम के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। पुलिस को आशंका है कि नकदी का इस्तेमाल मादक पदार्थों की खरीद के लिए किया जाना था। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

संदेह होने पर मैकेनिक से खुलवाई स्कॉर्पियो की बॉडी शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय के मुताबिक पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम ने बुधवार को बरखेड़ा उदा गांव पहुंचकर भवानीशंकर मीणा के घर, खेत और बाड़े की तलाशी ली। बाड़े में खड़ी बिना नंबर की स्कॉर्पियो की जांच की गई, लेकिन पहली नजर में कुछ संदिग्ध नहीं मिला।

इसके बाद पुलिस को गाड़ी में नकदी छिपाए जाने का संदेह हुआ। शामगढ़ से मैकेनिक बुलाकर स्कॉर्पियो की बॉडी खुलवाई गई। अंदर छिपाकर रखे गए 1.29 करोड़ रुपये मिलने पर पुलिस भी हैरान रह गई। इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू की गई।