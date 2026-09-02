‘हम मरने जा रहे हैं…’ भाई को फोन के बाद 4 मासूमों को कुएं में धकेल मार डाला, खुद भी कूदी; मां को चार बार उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दो साल पहले सामने आए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने ही चार मासूम बच्चों को कुएं में धकेलकर उनकी जान लेने वाली मां सुगनाबाई को सत्र न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर प्रत्येक मामले में 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला गरोठ तहसील के ग्राम पीपलखेड़ा का है, जहां 14 जुलाई 2024 की सुबह सुगनाबाई अपने चार बच्चों को खेत पर बने कुएं के पास लेकर पहुंची थी। आरोप के मुताबिक उसने एक-एक कर चारों बच्चों को कुएं में धकेल दिया और इसके बाद खुद भी कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने महिला को किसी तरह बाहर निकाल लिया, लेकिन चारों बच्चों को नहीं बचाया जा सका।

दो से नौ साल के थे बच्चे अभियोजन के मुताबिक मृत बच्चों में कार्तिक (2), बंटी (9), अनुष्का (7) और मुस्कान (4) शामिल थे। घटना की सूचना मिलने के बाद गरोठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने सुगनाबाई के खिलाफ बच्चों की हत्या का प्रकरण दर्ज किया। वहीं उसके पति रोड सिंह के खिलाफ घरेलू उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

इसलिए चार बार उम्रकैद मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गरोठ निरंजन कुमार पांचाल की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने सुगनाबाई को चारों बच्चों की हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने प्रत्येक बच्चे की मृत्यु के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक मामले में 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सुगनाबाई के पति रोड सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई अभी अलग से चल रही है। घटना से पहले भाई को किया था फोन इस खौफनाक घटना से पहले सुगनाबाई ने अपने भाई को फोन कर कहा था कि अब हम मरने जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि 40 वर्षीय सुगनाबाई की शादी लगभग 17 साल पहले हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता था। बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होते थे।