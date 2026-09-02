उज्जैन में महाकाल दर्शन को पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के परिवार से मारपीट, प्रसाद खरीदने को लेकर बढ़ा विवाद

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीनियर अकाउंटेंट योगेश साहू और उनके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में प्रसाद और फूल की दुकान संचालकों ने परिवार पर अपनी दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाया। इनकार करने पर विवाद बढ़ा और 4-5 लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर हाथापाई कर दी। घटना में महिलाओं समेत कई लोगों को चोटें आई हैं।

योगेश साहू मंगलवार को पत्नी, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ग्वालियर से उज्जैन पहुंचे थे। उनके मुताबिक, मंदिर क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने बैग रखने के बहाने उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया और प्रसाद खरीदने के लिए कहा। परिवार ने करीब 100 से 150 रुपये का प्रसाद खरीदा और आगे बढ़ने लगे।

ऐसे बढ़ा विवाद योगेश साहू का आरोप है कि इसके बाद दुकानदारों ने उनसे और प्रसाद खरीदने के लिए कहा। परिवार ने मना किया तो कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि 4-5 लोग उनके पीछे आए और परिवार के सदस्यों से मारपीट व धक्का-मुक्की की। इस दौरान खरीदा गया प्रसाद भी छीन लिया गया।