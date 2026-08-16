खरगोन में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव; मायके वालों का आरोप- सिगरेट से दागता था पति

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन में 29 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है। 15 अगस्त को दफनाई गई महिला का शव अगले ही दिन रविवार को कब्र से बाहर निकाला गया। मायके पक्ष की शिकायत और मौत पर संदेह जताए जाने के बाद पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पुलिस के मुताबिक, मोहन टाकीज क्षेत्र निवासी नीलोफर पत्नी नईम ने 15 अगस्त को कथित तौर पर एसिड पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

नौ साल पहले हुआ था दूसरा निकाह मृतका के भाई फरहान शेख का कहना है कि नीलोफर और नईम दोनों की यह दूसरी शादी थी। करीब नौ साल पहले दोनों का निकाह हुआ था। परिवार का आरोप है कि नईम ने पहली पत्नी से तलाक होने की बात बताकर नीलोफर से निकाह किया था, लेकिन शादी के बाद भी उसका पहली पत्नी से संपर्क बना रहा। इसी बात को लेकर दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था।

नीलोफर के सात साल की बेटी और चार साल का बेटा है। परिजनों का कहना है कि वह शिक्षित थी और निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। मारपीट और सिगरेट से दागने के लगाए आरोप मायके पक्ष ने नीलोफर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान होने का दावा किया है। परिजनों का आरोप है कि पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। उन्होंने प्राइवेट पार्ट समेत शरीर के कई हिस्सों पर सिगरेट से दागने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

रविवार को मायके पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। एसडीएम के आदेश के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र खुलवाई गई और शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया।