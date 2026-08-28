RakshaBandhan पर खरगोन में सिद्धि विनायक को बांधी 16 फीट की राखी, 12 ज्योतिर्लिंगों से सजा रक्षासूत्र बना खास आकर्षण
खरगोन के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में रक्षाबंधन पर भगवान गणेश को 16 फीट लंबी राखी बांधी गई। बहन पलक द्वारा ...और पढ़ें
HighLights
खरगोन सिद्धिविनायक मंदिर में 16 फीट की राखी बांधी गई।
राखी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र, बहन पलक ने बनाई।
यह परंपरा खरगोन में वर्षों से चली आ रही है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खरगोन में आस्था और स्नेह का अनोखा संगम देखने को मिला। कुंदा नदी के तट पर स्थित प्राचीन श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश को 16 फीट लंबी विशाल राखी बांधी गई। इस विशेष राखी को बहन पलक ने अपने हाथों से करीब 15 दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया है।
12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरों से सजी राखी
विशाल राखी को खास तरीके से सजाया गया है। इसमें देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगाए गए हैं, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास बनाते हैं। सुबह मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से भगवान गणेश को यह राखी अर्पित की गई।
निभाई वर्षों पुरानी परंपरा
खरगोन में रक्षाबंधन के अवसर पर वर्षों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। यहां भाई-बहन के राखी बांधने के पर्व की शुरुआत सबसे पहले भगवान सिद्धिविनायक को राखी बांधकर की जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी विशाल राखी भगवान गणेश को समर्पित की गई।
सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना
राखी तैयार करने वाली पलक ने बताया कि उन्होंने भगवान गणेश को यह रक्षासूत्र लोगों की सुरक्षा और खरगोन समेत पूरे प्रदेश व देश में सुख-समृद्धि की कामना के साथ बांधा है। करीब 15 दिनों तक मेहनत कर उन्होंने इस 16 फीट की राखी को तैयार किया।
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विशाल राखी देखने उमड़े श्रद्धालु
भगवान गणेश को बांधी गई विशाल राखी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके दर्शन और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग राखी के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरों को भी उत्सुकता से देख रहे हैं।
मंदिर के पुजारी प्रणय भट्ट ने बताया कि बहन पलक ने इस बार भगवान गणेश के लिए विशेष रूप से बड़ी राखी तैयार की है। रक्षाबंधन के दिन इस तरह भगवान को राखी अर्पित करना खरगोन की धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।