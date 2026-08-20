खरगोन में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर 50 से अधिक नौनिहाल, कई बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई; ग्रामीण पलायन को मजबूर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर दूर शिकारिया फालिया के बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना रोज की चुनौती बन गया है। ग्राम पंचायत बड़ी के इस इलाके में 50 से अधिक बच्चे उफनती खारक नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश के चार महीनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और कई बार बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते।

सड़क और पुल नहीं होने का असर केवल बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है। किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जरूरत हो तो ग्रामीणों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। किसानों और ग्रामीणों को हाट-बाजार तक पहुंचने के लिए भी जोखिम उठाना पड़ता है।

50 से ज्यादा बच्चे, चार महीने पढ़ाई पर संकट ग्रामीण मेहताबसिंह बर्डे के मुताबिक खारक नदी पर पुल नहीं होने से ग्राम पंचायत बड़ी के शिकारिया और नहारपुरा समेत आसपास के कई फालिये प्रभावित हैं। ग्राम पंचायत देवनलिया के काजलमाता, सरादियापुरा, सेमलिया और मोहदड़ सहित अन्य बस्तियों के लोगों को भी बारिश के दौरान आवागमन की परेशानी झेलनी पड़ती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार परेशानी के कारण कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। कुछ परिवार बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांव से पलायन भी कर चुके हैं। दो हजार से ज्यादा आबादी प्रभावित पुल के अभाव में क्षेत्र की दो हजार से अधिक आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। बारिश के दौरान नदी पार करना ग्रामीणों के लिए मजबूरी बन जाता है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार जाना हो या किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना, हर काम के लिए जोखिम उठाना पड़ता है।

गुरुवार को राज्यपाल द्वारा गठित टीम गांव पहुंची और मौके पर ग्रामीणों की स्थिति देखी। टीम ने नदी, आवागमन और ग्रामीणों की परेशानियों का जायजा लेते हुए हालात पर चिंता जताई। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि वर्षों पुरानी पुल और सड़क की मांग पर ठोस कार्रवाई होगी।