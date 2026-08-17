विवाह में DJ बजाया तो वर-वधू पक्ष पर 21-21 हजार रुपये जुर्माना, सामाजिक कार्यक्रमों में गैरजरूरी खर्चों पर रोक; खंडवा में कुनबी समाज का फरमान

डिजिटल डेस्क, खंडवा। श्री तिरोले कुनबी पटेल समाज एवं युवा संगठन खंडवा ने सामाजिक आयोजनों में बढ़ते दिखावे और अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ओंकारेश्वर में शनिवार और रविवार को हुई दो दिवसीय वार्षिक कार्ययोजना बैठक में समाज में अनुशासन, एकता, सेवा और संस्कार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

बैठक में सबसे अहम निर्णय बारात में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का रहा। संगठन के तय नियम का उल्लंघन करने पर वर और वधू दोनों पक्षों से 21-21 हजार रुपये संगठन कोष में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। समाज ने शादी समारोहों में होने वाले फिजूलखर्ची और दिखावे को कम करने की दिशा में भी कई फैसले लिए।

पावना-पावनी और गोद भराई में मेहमानों की संख्या होगी सीमित बच्चे के जन्म के बाद आयोजित होने वाले पावना-पावनी और गोद भराई कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या सीमित रखने पर सहमति बनी। इसी तरह सगाई समारोह में बड़े स्तर पर भोजन, मंच और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए आयोजन केवल करीबी परिजनों की मौजूदगी में करने का निर्णय लिया गया।

युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों के लिए कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजना में सामाजिक विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। सितंबर में युवाओं के लिए सेक्टर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा महिला सम्मेलन, बालिका शिक्षा कार्यशाला, किसान विकास कार्यशालाएं और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।