खंडवा छात्रावास में खाने में निकली इल्ली, थालियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र; भोजन की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

डिजिटल डेस्क, खंडवा। प्रदेश के खंडवा जिले में सरकारी छात्रावासों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लाल चौकी स्थित सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास में शुक्रवार को दोपहर के भोजन में इल्ली मिलने से छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। नाराज 30 से अधिक छात्र भोजन की थालियां हाथ में लेकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

लंबे समय से घटिया भोजन मिलने का आरोप छात्रों का कहना है कि छात्रावास में लंबे समय से घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है। कई बार खाने में कीड़े और इल्लियां मिलने की शिकायत छात्रावास प्रबंधन से की गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को भोजन में फिर इल्ली मिलने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया।