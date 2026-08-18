खंडवा की जनसुनवाई में ‘श्वान’ की एंट्री से मचा हड़कंप, अफसरों के सामने भौंककर सौंपा शिकायत पत्र
खंडवा में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने श्वान का मुखौटा पहनकर आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर के नेतृत्व में हुए इस अनोखे प्रदर्शन में अधिकारियों को शिकायत पत्र भी सौंपा गया।
HighLights
युवक ने श्वान का मुखौटा पहनकर किया प्रदर्शन।
आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर ध्यान खींचा।
अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा, जांच की मांग।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई उस वक्त चर्चा में आ गई, जब श्वान का मुखौटा पहने एक युवक अचानक वहां पहुंच गया। युवक ने अधिकारियों के सामने भौंककर शहर में बढ़ती आवारा श्वानों की समस्या की ओर ध्यान खींचा। इसके बाद उसी के हाथों एडीएम काशीराम बडोले को शिकायत आवेदन भी सौंपा गया।
दरअसल, शहर में बढ़ती आवारा श्वानों की संख्या और उनसे आम लोगों को हो रही परेशानी के विरोध में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। वे एक युवक को श्वान का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में पहुंचे थे।
सुरक्षा गार्ड ने रोका, बहस के बाद मिली एंट्री
जनसुनवाई कक्ष में जैसे ही नेता प्रतिपक्ष और श्वान का मुखौटा पहने युवक ने प्रवेश करना चाहा, सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर तक बहस के बाद दोनों को अंदर जाने की अनुमति दी गई।
मुखौटा पहने युवक के अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। वह श्वान की तरह भौंकने लगा, जिससे जनसुनवाई में मौजूद अधिकारी और लोग भी उसका वीडियो बनाने और उसे देखने लगे।
नसबंदी में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप
प्रदर्शन के दौरान सबसे पहले युवक को नगर निगम के कार्यपालन यंत्री संजय शुक्ला के सामने बैठाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने शहर में श्वानों की नसबंदी को लेकर कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए अधिकारी से सवाल किए।
अधिकारी ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि नसबंदी से संबंधित सभी आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष श्वान का मुखौटा पहने युवक को लेकर एडीएम कार्यालय पहुंचे।
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‘श्वान’ ने एडीएम को सौंपा शिकायती आवेदन
एडीएम काशीराम बडोले के सामने नेता प्रतिपक्ष ने शहर में आवारा श्वानों के कारण आमजन को हो रही परेशानियों की जानकारी दी। इसके बाद प्रदर्शन को और अनोखा बनाते हुए श्वान बने युवक के माध्यम से एडीएम को शिकायती आवेदन सौंपा गया।
नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने आवेदन के माध्यम से मांग की कि पशुओं की नसबंदी के नाम पर होने वाले कार्यों में पारदर्शिता बरती जाना जरूरी है। उन्होंने संबंधित मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना था कि यदि योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता हुई है तो प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।