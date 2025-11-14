Language
    खंडवा जिला अस्पताल में युवती से छेड़छाड़, मतांतरण के लिए डाला दबाव, दो आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    खंडवा जिला अस्पताल में एक युवती से छेड़छाड़ और मतांतरण के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फैजान और साहिल नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवकों ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और छेड़छाड़ की। पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के खंडवा शहर में मंतातरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है। खंडवा जिला अस्पताल में 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ कर मतांतरण के लिए दबाव डालने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने फैजान और साहिल नामक दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एससी-एसटी (एट्रोसिटी) एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

    रिश्तेदार से मिलने पहुंची थी युवती

    घटना करीब एक सप्ताह पहले शुरू हुई, जब पीड़िता अपने रिश्तेदार से मिलने अस्पताल गई थी। उसी दौरान उसकी मुस्लिम सहेली एक मरीज से मिलने पहुंची, जिसके साथ साहिल भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद सहेली ने पीड़िता के मोबाइल से साहिल को कॉल कर दिया, जिससे उसका नंबर आरोपित के पास चला गया।

    इसके बाद साहिल ने युवती को लगातार कॉल कर दोस्ती और पसंद करने की बात कही, लेकिन युवती ने स्पष्ट इनकार कर दिया। गुरुवार को जब पीड़िता अपने परिचित के साथ दोबारा अस्पताल पहुंची तो वहीं साहिल अपने दोस्त फैजान के साथ मिला।

    युवती का पकड़ा हाथ, डाला दबाव

    आरोप है कि दोनों ने जबरन बातचीत थोपते हुए युवती पर उनके साथ चलने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर युवकों ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद युवती किसी तरह वहां से निकलकर बाहर आई और अपने परिचित को बुलाया।


    मोघट थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की दो धाराओं समेत एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोपितों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जाएगा।