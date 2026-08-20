खंडवा में बाइक लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: ग्राहकों के दस्तावेज से खुलवाए फर्जी खाते, 40 लोगों से 22.88 लाख की ठगी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले की हरसूद थाना पुलिस ने बाइक लोन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य मोटरसाइकिल खरीदने के लिए फाइनेंस कराने पहुंचे लोगों से दस्तावेज हासिल करते थे और उन्हीं के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर लोन की रकम हड़प लेते थे। पुलिस ने मामले में श्रीराम फाइनेंस के पूर्व सेल्स एग्जीक्यूटिव समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन आरोपित अभी फरार हैं।

जांच में सामने आया है कि गिरोह ने करीब 40 ग्राहकों के नाम पर 22 लाख 88 हजार 567 रुपये का फर्जीवाड़ा किया। खास बात यह रही कि जिन लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें लंबे समय तक इसकी जानकारी तक नहीं हुई।

दस्तावेज लिए, फर्जी खाते खुलवाए और निकाल ली लोन की रकम पुलिस के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस के लीगल डिपार्टमेंट के एरिया हेड संजय तंवर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य बाइक लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों से पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेज लेते थे। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए जाते और ग्राहक के नाम पर लोन स्वीकृत करा लिया जाता था।