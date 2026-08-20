खंडवा में बाइक लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: ग्राहकों के दस्तावेज से खुलवाए फर्जी खाते, 40 लोगों से 22.88 लाख की ठगी
खंडवा पुलिस ने बाइक लोन के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने ग्राहकों के दस्तावेजों से फर्जी बैंक खाते खुलवाकर 22.88 लाख रुपये का लोन हड़पा, जिसमें 40 ग्राहक शिकार हुए।
HighLights
खंडवा के हरसूद में सामने आया बाइक लोन फर्जीवाड़ा।
श्रीराम फाइनेंस का पूर्व सेल्स एक्जीक्यूटिव समेत तीन गिरफ्तार।
तीन आरोपित अब भी फरार, ग्राहकों की जानकारी जुटा रही पुलिस।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले की हरसूद थाना पुलिस ने बाइक लोन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य मोटरसाइकिल खरीदने के लिए फाइनेंस कराने पहुंचे लोगों से दस्तावेज हासिल करते थे और उन्हीं के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर लोन की रकम हड़प लेते थे। पुलिस ने मामले में श्रीराम फाइनेंस के पूर्व सेल्स एग्जीक्यूटिव समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन आरोपित अभी फरार हैं।
जांच में सामने आया है कि गिरोह ने करीब 40 ग्राहकों के नाम पर 22 लाख 88 हजार 567 रुपये का फर्जीवाड़ा किया। खास बात यह रही कि जिन लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें लंबे समय तक इसकी जानकारी तक नहीं हुई।
दस्तावेज लिए, फर्जी खाते खुलवाए और निकाल ली लोन की रकम
पुलिस के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस के लीगल डिपार्टमेंट के एरिया हेड संजय तंवर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य बाइक लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों से पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेज लेते थे। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए जाते और ग्राहक के नाम पर लोन स्वीकृत करा लिया जाता था।
लोन की रकम ग्राहक के बजाय आरोपितों द्वारा नियंत्रित खातों में पहुंचती थी। इसके बाद रकम निकालकर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता। इस पूरे खेल की भनक संबंधित ग्राहकों को भी नहीं लगती थी।
पूर्व सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताया मास्टरमाइंड
पुलिस ने मामले में विपुल पिता पदमसिंह ठाकुर को मुख्य आरोपित बताया है। वह श्रीराम फाइनेंस में पूर्व सेल्स एग्जीक्यूटिव रह चुका है। उसके साथ श्यामसिंह सांवनेर और शिवम महाजन को भी गिरफ्तार किया गया है।
वहीं, देवीराज सिंह, विशाल कोचले और विजयराज सिंह ठाकुर की तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर गिरोह के काम करने के तरीके और फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
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और कितने ग्राहक बने शिकार, जांच जारी
पुलिस अब उन ग्राहकों की जानकारी जुटा रही है, जिनके दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी लोन के लिए किया गया। आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों और रकम का आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।