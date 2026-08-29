झाबुआ में भीषण हादसा: एक्सप्रेस-वे के संकरे पहुंच मार्ग पर ट्रक-पिकअप की भिड़ंत, आग लगने से ड्राइवर जिंदा जला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। झाबुआ जिले में थांदला के पास शुक्रवार देर रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पहुंच मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। संकरे रास्ते पर ट्रक और पिकअप की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पिकअप को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पिकअप चालक की वाहन के अंदर ही जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई।

मृतक की पहचान मियाटी निवासी 30 वर्षीय तेरु खिमा भाबर के रूप में हुई है। हादसा रात करीब 11:50 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप चालक को वाहन से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। संकरे रास्ते पर आमने-सामने टकराए वाहन जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात एक ट्रक एक्सप्रेस-वे की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से पिकअप वाहन आ रहा था। एक्सप्रेस-वे के पहुंच मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग भड़क उठी। पिकअप में फंसा ड्राइवर तेरु आग की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भीषण आग के कारण शव को वाहन से निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ट्रक छोड़कर चालक फरार हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थांदला पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए यातायात को व्यवस्थित कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।

मां के इलाज के लिए पिकअप लेकर निकला था तेरु बताया जा रहा है कि तेरु ने अपने दूर के रिश्तेदार जीजा से पिकअप यह कहकर ली थी कि उसे अपनी मां को इलाज के लिए ले जाना है। जानकारी के अनुसार तेरु शराब पीने का आदी था। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के समय वह नशे में रहा होगा, जिसके कारण टक्कर के बाद वह वाहन से बाहर नहीं निकल सका।