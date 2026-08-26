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इंदौर में अनोखा अभियान: आधा किलो प्लास्टिक लाओ, बदले में मनपसंद पौधा ले जाओ; 5 दिन में जमा हुआ एक टन कचरा

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:49 PM (IST)

इंदौर नगर निगम ने 'आधा किलो प्लास्टिक लाओ, एक पौधा ले जाओ' अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत 5 दिनों में एक टन प्लास्टिक जमा हुआ और 1700 पौधे वितरित किए गए, जो स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा दे रहा है।

आरआरआर सेंटर के बाहर कतार में लगकर लोग दे रहे प्लास्टिक कचरा। (फोटो-जागरण)

आरआरआर सेंटर के बाहर कतार में लगकर लोग दे रहे प्लास्टिक कचरा। (फोटो-जागरण)

HighLights

  1. इंदौर नगर निगम का 'प्लास्टिक लाओ, पौधा ले जाओ' अभियान।

  2. पांच दिनों में एक टन प्लास्टिक एकत्र, 1700 पौधे वितरित।

  3. सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने और हरियाली बढ़ाने की पहल।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। स्वच्छता के नवाचारों के लिए देशभर में पहचान बना चुके इंदौर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अनोखी पहल शुरू की है। नगर निगम के ‘आधा किलो प्लास्टिक लाओ, एक पौधा ले जाओ’ अभियान में नागरिक 500 ग्राम अनुपयोगी प्लास्टिक जमा कर अपनी पसंद का पौधा ले रहे हैं। खास बात यह है कि पौधा देने के साथ नागरिकों को उसे पेड़ बनने तक संरक्षित करने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है।

20 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। शुरुआती पांच दिनों में नागरिकों की भागीदारी से करीब एक टन प्लास्टिक जमा हो चुका है, जबकि इसके बदले 1700 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। नगर निगम एकत्र प्लास्टिक को पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए भेज रहा है।

लोगों को भा रहा आइडिया

अभियान के तहत नागरिक शहर के थ्री-आर यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल केंद्रों पर अनुपयोगी प्लास्टिक जमा कर पौधा प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग पौधा लेने के बाद उसके साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इससे अभियान को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है और इसकी अनूठी अवधारणा की चर्चा भी हो रही है।

नगर निगम का उद्देश्य केवल प्लास्टिक एकत्र करना नहीं है, बल्कि लोगों की उस आदत को बदलना भी है, जिसमें अनुपयोगी प्लास्टिक को कचरा समझकर कहीं भी फेंक दिया जाता है। अभियान के जरिए एक तरफ प्लास्टिक को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर लोगों को अपने घर और आसपास हरियाली बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।

थ्री-आर मॉडल को प्रोत्साहन से जोड़ा

इंदौर में कचरे के पुन: उपयोग और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से थ्री-आर केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहां ऐसी वस्तुओं को अलग किया जाता है, जिनका दोबारा इस्तेमाल या पुनर्चक्रण संभव है।

प्लास्टिक के पुन: उपयोग से लेकर कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तक शहर में कई प्रयोग किए गए हैं। अब इसी थ्री-आर मॉडल को प्रोत्साहन आधारित अभियान से जोड़कर नागरिकों को सीधे भागीदार बनाया गया है।

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सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों है बड़ी चुनौती?

सिंगल यूज प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। इसका बड़ा हिस्सा पुनर्चक्रित नहीं हो पाता और खुले में पड़ा प्लास्टिक नालियों को जाम करने के साथ मिट्टी और जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर सकता है।

प्लास्टिक के बेहद छोटे कण यानी माइक्रोप्लास्टिक पानी और खाद्य शृंखला तक पहुंच सकते हैं। वहीं खुले में प्लास्टिक जलाने से हानिकारक पदार्थ निकलने का खतरा रहता है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और उसका उचित निपटान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है।

इंदौर का यह अभियान इसी चुनौती से निपटने के साथ नागरिकों को ‘कचरे के बदले हरियाली’ का सीधा संदेश दे रहा है।

नागरिकों से मिले जबरदस्त प्रतिसाद को देखते हुए अभियान को सतत जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लास्टिक के साथ अनुपयोगी पुस्तकों सहित अन्य वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
- प्रखर सिंह, अपर आयुक्त, नगर निगम