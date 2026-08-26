इंदौर में अनोखा अभियान: आधा किलो प्लास्टिक लाओ, बदले में मनपसंद पौधा ले जाओ; 5 दिन में जमा हुआ एक टन कचरा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। स्वच्छता के नवाचारों के लिए देशभर में पहचान बना चुके इंदौर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अनोखी पहल शुरू की है। नगर निगम के ‘आधा किलो प्लास्टिक लाओ, एक पौधा ले जाओ’ अभियान में नागरिक 500 ग्राम अनुपयोगी प्लास्टिक जमा कर अपनी पसंद का पौधा ले रहे हैं। खास बात यह है कि पौधा देने के साथ नागरिकों को उसे पेड़ बनने तक संरक्षित करने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है।

20 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। शुरुआती पांच दिनों में नागरिकों की भागीदारी से करीब एक टन प्लास्टिक जमा हो चुका है, जबकि इसके बदले 1700 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। नगर निगम एकत्र प्लास्टिक को पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए भेज रहा है।

लोगों को भा रहा आइडिया अभियान के तहत नागरिक शहर के थ्री-आर यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल केंद्रों पर अनुपयोगी प्लास्टिक जमा कर पौधा प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग पौधा लेने के बाद उसके साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इससे अभियान को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है और इसकी अनूठी अवधारणा की चर्चा भी हो रही है।

नगर निगम का उद्देश्य केवल प्लास्टिक एकत्र करना नहीं है, बल्कि लोगों की उस आदत को बदलना भी है, जिसमें अनुपयोगी प्लास्टिक को कचरा समझकर कहीं भी फेंक दिया जाता है। अभियान के जरिए एक तरफ प्लास्टिक को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर लोगों को अपने घर और आसपास हरियाली बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।

थ्री-आर मॉडल को प्रोत्साहन से जोड़ा इंदौर में कचरे के पुन: उपयोग और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से थ्री-आर केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहां ऐसी वस्तुओं को अलग किया जाता है, जिनका दोबारा इस्तेमाल या पुनर्चक्रण संभव है।

प्लास्टिक के बेहद छोटे कण यानी माइक्रोप्लास्टिक पानी और खाद्य शृंखला तक पहुंच सकते हैं। वहीं खुले में प्लास्टिक जलाने से हानिकारक पदार्थ निकलने का खतरा रहता है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और उसका उचित निपटान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है।