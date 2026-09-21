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इंदौर का मान बढ़ा: एथलीट अभिनंदन गुप्ता ने अमेरिका में पूरी की प्रतिष्ठित 'फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन'

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Mon, 21 Sep 2026 07:09 PM (IST)

इंदौर के उद्यमी अभिनंदन गुप्ता ने अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन को 15 घंटे 8 मिनट ...और पढ़ें

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HighLights

  1. अभिनंदन गुप्ता ने मैरीलैंड में फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी की।

  2. उन्होंने 15 घंटे 8 मिनट में यह कठिन चुनौती जीती।

  3. यह उनका पहला फुल-डिस्टेंस आयरनमैन था, बड़ी उपलब्धि।

डिजिटल टीम, इंदौर। इंदौर के एंड्योरेंस एथलीट और उद्यमी अभिनंदन गुप्ता ने अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 15 घंटे 8 मिनट के चिप टाइम के साथ 3.8 किमी तैराकी, 180 किमी साइक्लिंग और 42.2 किमी दौड़ की चुनौती पूरी की।

गौरतलब है कि यह अभिनंदन का पहला फुल-डिस्टेंस आयरनमैन था। उन्होंने कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और लगातार एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने इस चुनौती को पूरा किया। ट्रायथलॉन के दौरान तीनों चरणों में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की कड़ी परीक्षा होती है। खासतौर पर 180 किमी साइक्लिंग के बाद 42.2 किमी की मैराथन पूरी करना प्रतिभागियों के लिए बड़ी चुनौती होती है।

एंड्योरेंस स्पोर्ट्स सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव किया पूरा
बता दें, अभिनंदन पिछले कुछ वर्षों से ट्रायथलॉन, मैराथन और अल्ट्रा-एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में सक्रिय हैं। उन्होंने इससे पहले कई 70.3 आयरनमैन रेस और अन्य एंड्योरेंस इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है। मैरीलैंड आयरनमैन पूरा करना उनके एंड्योरेंस स्पोर्ट्स सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने यह संदेश भी दिया कि लंबे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतरता, अनुशासन और मानसिक मजबूती सबसे महत्वपूर्ण हैं। अभिनंदन की इस उपलब्धि पर परिवार, मित्रों और इंदौर के खेल समुदाय ने उन्हें बधाई दी।