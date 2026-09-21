इंदौर का मान बढ़ा: एथलीट अभिनंदन गुप्ता ने अमेरिका में पूरी की प्रतिष्ठित 'फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन'

डिजिटल टीम, इंदौर। इंदौर के एंड्योरेंस एथलीट और उद्यमी अभिनंदन गुप्ता ने अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 15 घंटे 8 मिनट के चिप टाइम के साथ 3.8 किमी तैराकी, 180 किमी साइक्लिंग और 42.2 किमी दौड़ की चुनौती पूरी की।

गौरतलब है कि यह अभिनंदन का पहला फुल-डिस्टेंस आयरनमैन था। उन्होंने कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और लगातार एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने इस चुनौती को पूरा किया। ट्रायथलॉन के दौरान तीनों चरणों में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की कड़ी परीक्षा होती है। खासतौर पर 180 किमी साइक्लिंग के बाद 42.2 किमी की मैराथन पूरी करना प्रतिभागियों के लिए बड़ी चुनौती होती है।