    दूषित पानी से हिला 'नंबर-1 शहर': इंदौर जल त्रासदी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा— विदेश तक खराब हुई स्वच्छतम नगर की छवि

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:29 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और बीमारियों के मामले ने अब गंभीर चिंता का रूप ले लिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भागीरथपुरा जल त्रासदी पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह स्थिति न सिर्फ दुखद है, बल्कि इससे देश ही नहीं, विदेशों तक इंदौर की छवि बिगड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है।

    हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाले इंदौर में यदि लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं और मौतें हो रही हैं, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है।” कोर्ट ने इसे केवल इंदौर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का मामला बताया।

    मुख्य सचिव से जवाब तलब

    कोर्ट ने शासन की जवाबदेही तय करते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव स्वयं अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष शासन का पक्ष रखें। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि खबरों में पूरे शहर में दूषित पानी की आपूर्ति की बात सामने आ रही है, जो बेहद चिंताजनक है।

    तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

    भागीरथपुरा कांड को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हो रही है। याचिकाओं में पीड़ित मरीजों के नि:शुल्क इलाज, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्देश पर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अब विस्तार से बहस चल रही है।

     

    जिम्मेदारी तय करने की मांग

    तीसरी जनहित याचिका में हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।

    प्रदेश में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य संकट

    भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 110 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बनी हुई है और वे आईसीयू में उपचाररत हैं।

    इस बीच भोपाल से इंदौर पहुंची स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (SIDSP) की टीम के प्रमुख डॉ. भागवत भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा जैसा स्वास्थ्य संकट मध्यप्रदेश में पहली बार सामने आया है। उन्होंने बताया कि इतने कम समय और सीमित क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना महामारी जैसी स्थिति की ओर इशारा करता है, जो बेहद असाधारण और चिंताजनक है।