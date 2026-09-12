इंदौर में तेज रफ्तार थार पुल की रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिरी, गाड़ी में बैठे 4 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन इलाके में प्रतीक सेतु पुल पर तड़के करीब 3.30 बजे एक तेज रफ्तार थार रेलिंग तोड़कर करीब 50 फीट नीचे गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार चारों लोग घायल हो गए।

कार पलटने के बाद उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया और चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में थार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थार की रफ्तार बहुत तेज थी, पुल पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया और रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। गाड़ी गिरते ही एयरबैग खुल गए। घायलों की पहचान आरती, अभिजीत, आदित्य और लावण्या के रूप में हुई है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।