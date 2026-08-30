इंदौर के Startup की तकनीक जापान तक पहुंची, 3 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी; भारतीय सेना कर रही काउंटर-ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग

भरत मानधन्या, इंदौर। डीप-टेक के क्षेत्र में इंदौर से 11 महीने पहले शुरू हुआ एक स्टार्टअप- मिराक एयारोस्पेस का काउंटर ड्रोन सिस्टम जापान तक अपनी तकनीकी पहचान बनाने जा रहा है। जापान की तीन कंपनियों ने इस स्टार्टअप के साथ काम करने में रुचि दिखाई है और जापान की जरूरतों के अनुसार ये ड्रोन विकसित करने पर शुरुआती बातचीत की है।

ये काउंटर ड्रोन हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ सिस्टम लक्ष्य आधारित कार्रवाई के लिए भी विकसित किए गए हैं। ड्रोन भारतीय सेना को उपलब्ध कराए गए हैं, जहां उनकी ट्रायल और टेस्टिंग की जा रही है। गौरव ने इस तकनीक के लिए पेटेंट भी फाइल किया है।

नौ माह के शोध से विकसित की तकनीक इंदौर के गौरव सिंह ने रूस और इजराइल सहित अन्य देशों की निर्माण एजेंसियों में काम करने के करीब 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर आठ से नौ महीने के शोध के बाद यह तकनीक विकसित की। उनके अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन आधारित खतरों से निपटने में महंगी तकनीकों के उपयोग ने उन्हें कम लागत वाला यह समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

गौरव बताते हैं कि काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग अन्जान या संभावित खतरनाक ड्रोन की पहचान और उससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। रडार, कैमरा और अन्य सेंसर की मदद से यह आसमान में ड्रोन की गतिविधियों का पता लगा सकता है। खतरे की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देकर ड्रोन को रोकने या निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जा सकती है।

चुनींदा 71 स्टार्टअप्स में इंदौर की कंपनी शामिल हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान गया था। इसमें देशभर से 71 स्टार्टअप चुने गए थे। इनमें मध्य प्रदेश से अकेला इंदौर का यह यह मिराक एयरोस्पेस स्टार्टअप था।

गौरव के अनुसार, जापान की तीन कंपनियों के साथ फंडिंग और निर्माण को लेकर प्रारंभिक चरण की बातचीत हो चुकी है। मिराक एयरोस्पेस जापान की भौगोलिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार ड्रोन विकसित कर वहां आपूर्ति करने की दिशा में काम कर सकता है। इस पर आगे की बातचीत होनी है।