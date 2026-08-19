इंदौर में 40 करोड़ की स्मार्ट सिटी रोड का ये हाल! नर्मदा लाइन टेस्टिंग के दौरान अचानक धंसा रास्ता

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के गोरकुंड चौराहे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब करीब एक साल पहले तैयार की गई सड़क अचानक धंस गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए गए इस सड़क मार्ग का एक हिस्सा जमीन में समा गया। सोमवार को हुई इस घटना में अचानक सड़क धंसने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। सड़क धंसती देखकर आसपास के रहवासी भी सहम गए।

नर्मदा लाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ लीकेज बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे 24 घंटे जलप्रदाय व्यवस्था के लिए नर्मदा लाइन का नेटवर्क बिछाया गया है। घटना के वक्त इसी पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान पाइप में लीकेज हो गया और पानी तेज दबाव के साथ जमीन के भीतर जाने लगा। पानी के बहाव से नीचे की मिट्टी कटती गई और सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया।

निर्माण गुणवत्ता पर सवाल सड़क धंसने की घटना ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस सड़क को तैयार हुए अभी करीब एक साल ही हुआ है, वह पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद नगर निगम ने एहतियातन क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है।