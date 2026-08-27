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इंदौर: बहन ने बोनमैरो देकर भाई को दिया जीवन, अब रक्षाबंधन पर बांधेगी राखी

By Uday Pratap SinghEdited By: Shubham Tiwari
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:29 PM (IST)

इंदौर में 14 वर्षीय बहन दिव्यांशी ने अपने साढ़े चार साल के भाई अभिराज को थैलेसीमिया से बचाने के लिए ...और पढ़ें

बहन ने बोनमैरो देकर भाई को दिया जीवनदान

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उदय प्रताप सिंह, इंदौर। रक्षाबंधन पर बहन, भाई की कलाई पर रक्षा की डोर बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। इंदौर में 14 साल की एक बहन ने इस रिश्ते को शब्दों से कहीं आगे बढ़ाकर निभाया है। उसने अपने नन्हें भाई को केवल राखी नहीं बांधी, अपना बोनमैरो देकर जीवन का उपहार भी दिया है।

धार जिले में धरनावद गांव के शंकर पटेल के साढ़े चार साल के बेटे अभिराज को छह माह की उम्र में थैलेसीमिया रोग होने का पता चला था। बीमारी के कारण उसे प्रत्येक 20 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता था।

इतनी छोटी उम्र में बार-बार होने वाली यह प्रक्रिया उसके साथ-साथ पूरे परिवार के लिए पीड़ादायक थी। भाई की परेशानी देखकर 14 वर्षीय दिव्यांशी ने एक दिन पिता से पूछा, ‘क्या छोटा भाई ठीक नहीं होगा?’

चिकित्सकों से परामर्श के बाद उसे पता चला कि बोनमैरो प्रत्यारोपण से अभिराज को बीमारी से राहत मिल सकती है। इसके बाद दिव्यांशी ने बिना झिझक अपना बोनमैरो भाई को देने का निर्णय लिया।

करीब तीन माह पहले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की बोनमैरो यूनिट में दिव्यांशी का बोनमैरो अभिराज में प्रत्यारोपित किया गया। उपचार के बाद अभिराज की स्थिति में सुधार हुआ और अब उसे बार-बार रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

फिलहाल संक्रमण से बचाने के लिए अभिराज को मां के साथ अलग कमरे में रखा गया है। दिव्यांशी उसे दूर से ही देख पाती है। फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ है। इस रक्षाबंधन वह भाई के पास जाकर उसकी कलाई पर रक्षा की डोर बांधना चाहती है।

थैलेसीमिया और बोनमैरो प्रत्यारोपण

थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर पर्याप्त स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। गंभीर स्थिति में रोगी को नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बोनमैरो प्रत्यारोपण में स्वस्थ रक्त बनाने वाली स्टेम सेल (कोशिकाएं) रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती हैं।

उपयुक्त दाता मिलने पर यह थैलेसीमिया के गंभीर मामलों में दीर्घकालिक उपचार का विकल्प है।

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