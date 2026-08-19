वंदे मातरम् पर आज विवाद, लेकिन कभी स्वतंत्रता के दीवाने इसे गाते ही नहीं, इसके प्रतीक पहनते भी थे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इन दिनों राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर देश में बहस और विवाद के बीच इंदौर के एक संग्रहालय में रखीं कुछ दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें इसकी अनूठी यात्रा की कहानी कहती हैं। तब यह केवल गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की पहचान बन चुका था। तब वंदे मातरम् केवल गाया नहीं जाता था, बल्कि उसके प्रतीक लोगों के पहनावे और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे।

संग्रहालय में संजोई हैं धरोहरें इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी के म्यूजियम ऑफ इंदौर में वर्षों से सहेजी गईं वंदे मातरम् से जुड़ी दर्जनों वस्तुएं इसका प्रमाण हैं। इस संग्रह में वंदे मातरम् अंकित बटन, चांदी की कपलिंग, तांबे से बनी विशेष घड़ी, ध्वज की पुरानी प्रतिकृति, मिलों में बनने वाले के कपड़ों के थान पर लगाए जाने वाले स्टीकर और 78 आरपीएम के ग्रामोफोन रिकॉर्ड शामिल हैं। जफर अंसारी के अनुसार संग्रह में करीब 20 ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैं, जिनमें वंदे मातरम् के बंगाली, हिंदी और मराठी संस्करण हैं।

घड़ी में गांधी-तिलक, हर घंटे बजती थी घंटी संग्रह की विशेष घड़ी पर महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्रों के साथ वंदे मातरम् अंकित है। अंसारी के अनुसार घड़ी में हर घंटे एक खिलौना बालक बाहर निकलकर घंटी बजाता था। संग्रह में वंदे मातरम् अंकित धातु के बटन भी हैं, जिन्हें जफर अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा खादी के जैकेट पर लगाए जाने से जोड़ते हैं। बटनों पर तिरंगा और चरखा भी अंकित हैं।