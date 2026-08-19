वंदे मातरम् पर आज विवाद, लेकिन कभी स्वतंत्रता के दीवाने इसे गाते ही नहीं, इसके प्रतीक पहनते भी थे
इंदौर के एक संग्रहालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् से जुड़ी दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें सहेजी गई हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी पहचान बताती हैं। ये वस् ...और पढ़ें
HighLights
इंदौर संग्रहालय में वंदे मातरम् की दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें सहेजी गईं।
स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम् देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक।
प्रधानमंत्री मोदी ने अंसारी के वंदे मातरम् संग्रह की सराहना की।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। इन दिनों राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर देश में बहस और विवाद के बीच इंदौर के एक संग्रहालय में रखीं कुछ दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें इसकी अनूठी यात्रा की कहानी कहती हैं। तब यह केवल गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की पहचान बन चुका था। तब वंदे मातरम् केवल गाया नहीं जाता था, बल्कि उसके प्रतीक लोगों के पहनावे और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे।
संग्रहालय में संजोई हैं धरोहरें
इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी के म्यूजियम ऑफ इंदौर में वर्षों से सहेजी गईं वंदे मातरम् से जुड़ी दर्जनों वस्तुएं इसका प्रमाण हैं। इस संग्रह में वंदे मातरम् अंकित बटन, चांदी की कपलिंग, तांबे से बनी विशेष घड़ी, ध्वज की पुरानी प्रतिकृति, मिलों में बनने वाले के कपड़ों के थान पर लगाए जाने वाले स्टीकर और 78 आरपीएम के ग्रामोफोन रिकॉर्ड शामिल हैं। जफर अंसारी के अनुसार संग्रह में करीब 20 ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैं, जिनमें वंदे मातरम् के बंगाली, हिंदी और मराठी संस्करण हैं।
घड़ी में गांधी-तिलक, हर घंटे बजती थी घंटी
संग्रह की विशेष घड़ी पर महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्रों के साथ वंदे मातरम् अंकित है। अंसारी के अनुसार घड़ी में हर घंटे एक खिलौना बालक बाहर निकलकर घंटी बजाता था। संग्रह में वंदे मातरम् अंकित धातु के बटन भी हैं, जिन्हें जफर अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा खादी के जैकेट पर लगाए जाने से जोड़ते हैं। बटनों पर तिरंगा और चरखा भी अंकित हैं।
ध्वज की प्रतिकृति भी सहेजी
जफर अंसारी के पास मैडम भीकाजी कामा के वर्ष 1907 में विदेश में फहराए गए ध्वज की वर्ष 1937 में कागज पर प्रकाशित प्रतिकृति भी है। इसके मध्य में हिंदी में वंदे मातरम् अंकित है। संग्रह में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का मूल हस्ताक्षरयुक्त चित्र और वंदे मातरम् से जुड़े पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी हैं। ये वस्तुएं बताती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम् गीत से आगे बढ़कर दृश्य प्रतीकों और जनभावना का हिस्सा बन चुका था।
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प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके सराहना
वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वंदे मातरम् अंकित बटनों का एक सेट भेंट किया था। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर उनके संग्रह की सराहना की। जफर अंसारी का कहना है कि इन धरोहरों को सुरक्षित रखने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और देश के प्रति समर्पण से जोड़ना है।