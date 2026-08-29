इंदौर में दूषित पेयजल मामले में सामने आई गोपनीय रिपोर्ट, अधिकारी दोषी और नेताओं को क्लीन चिट

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले में गोपनीय रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि दूषित पेयजल की सप्लाई से 24 लोगों की मौत हुई थी।

हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी जस्टिस सुशील गुप्ता कमेटी की जांच रिपोर्ट में इसके लिए अधिकारियों को तो दोषी पाया गया है, लेकिन नेताओं को क्लीन चिट दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही दूषित पानी नागरिकों के लिए बंटता रहा और लोग मौत के मुंह में समा गए।

150 पन्नों की रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने गोपनीय रखने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बिंदु बाहर आ गए हैं। इसमें नगर निगम के एक पूर्व आयुक्त को लापरवाही के लिए दोषी माना गया, लेकिन अन्य तीन आयुक्तों को क्लीन चिट भी दी गई है।

जनप्रतिनिधि और नगर निगम परिषद को क्लीन चिट सूत्रों के अनुसार, जांच में जनप्रतिनिधि और नगर निगम परिषद (एमआइसी) को क्लीन चिट दी गई है। जांच समिति ने माना है कि अधिकारियों को जानकारी थी कि भागीरथपुरा की नर्मदा जल वितरण पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है और लीकेज के कारण दूषित पेयजल घरों में पहुंच रहा है। इसके बाद भी पाइपलाइन को बदलने के प्रस्ताव को अधिकारियों ने अटकाया।

यह भी माना गया है कि टेंडर और पाइपलाइन बदलने के काम में देरी नहीं की गई होती तो दूषित पानी से इतनी बढ़ी त्रासदी नहीं होती। लापरवाही के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच समिति ने माना कि लंबे समय से एक ही विभाग में कार्यरत संजीव श्रीवास्तव को जमीनी स्थिति की जानकारी भी काफी समय से थी, फिर भी उन्होंने लापरवाही बरती।

नगर निगम में कार्यरत रहे आईएएस अधिकारी अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, संदीप सोनी, सरोज प्रजापति, प्रज्ञा तिवारी को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना है। पूर्व निगम आयुक्त आशीष सिंह का नाम भी इस सूची में है, जबकि पूर्व निगम आयुक्त शिवम वर्मा, प्रतिभा पाल और दिलीप यादव और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा को जांच में क्लीन चिट दी गई है।

बता दें कि पिछली सुनवाई में एक याचिकाकर्ता ने सुनवाई और जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के निर्देश दिए थे। वहीं, एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और हाई कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत का पहला मामला पिछले साल 21 दिसंबर को सामने आया था। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता गया। मरने वालों के स्वजन को 20-20 लाख रुपये मुआवजा की संस्तुति जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुल 36 में से 24 लोगों की ही मौत दूषित पानी के सेवन से होने की पुष्टि हो रही है। अन्य 12 मौतों के पीछे कारण दूषित पानी है या अन्य स्वास्थ्य संबंधित पेचीदगियां, यह निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है।