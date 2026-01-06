Language
    भागीरथपुरा में सियासी संग्राम: कांग्रेस नेताओं को रोकने पर पुलिस से झड़प, जीतू पटवारी बोले- सरकार अपने पाप छुपा रही है

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    भागीरथपुरा जल त्रासदी को लेकर इंदौर में सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने का ...और पढ़ें

    भागीरथपुरा पहुंचने से रोकने पर पुलिस से बहस करते नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा जल त्रासदी को लेकर मंगलवार को इंदौर की सियासत गरमा गई। प्रशासन द्वारा धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद प्रशासन ने केवल 8 वरिष्ठ नेताओं को ही बस्ती में प्रवेश की अनुमति दी।

    नेता प्रतिपक्ष और पुलिस आमने-सामने

    कांग्रेस नेताओं का काफिला जैसे ही भागीरथपुरा पहुंचा, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। सिंघार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास बताया। काफी देर तक चली जद्दोजहद और हंगामे के बाद पुलिस ने सीमित संख्या में नेताओं को भीतर जाने दिया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।

    जीतू पटवारी का सरकार पर तीखा हमला

    बस्ती में प्रवेश के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि “17 लोगों की जान जा चुकी है और सरकार सच्चाई सामने लाने के बजाय अपने पापों को छुपाने में लगी है।” पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जनता से मिलने से रोकना सरकार की विफलताओं को ढकने की कोशिश है।

    प्रतिबंधों को चुनौती, ‘हल्ला बोल’ का ऐलान

    प्रशासन द्वारा धरना और प्रदर्शन पर रोक के बावजूद कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे प्रतिबंधों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने शाम को शहर के सभी वार्डों में रैलियां निकालने और मृतकों की याद में कैंडल मार्च आयोजित करने की घोषणा की है।

    सख्त प्रशासन, आक्रामक कांग्रेस

    जहां प्रशासन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सख्ती बरत रहा है, वहीं कांग्रेस इसे जनता की आवाज दबाने की कार्रवाई बता रही है। उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’ अभियान अब वार्ड स्तर तक ले जाने की तैयारी है। पार्टी का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।