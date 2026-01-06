भागीरथपुरा में सियासी संग्राम: कांग्रेस नेताओं को रोकने पर पुलिस से झड़प, जीतू पटवारी बोले- सरकार अपने पाप छुपा रही है

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा जल त्रासदी को लेकर मंगलवार को इंदौर की सियासत गरमा गई। प्रशासन द्वारा धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद प्रशासन ने केवल 8 वरिष्ठ नेताओं को ही बस्ती में प्रवेश की अनुमति दी।

नेता प्रतिपक्ष और पुलिस आमने-सामने कांग्रेस नेताओं का काफिला जैसे ही भागीरथपुरा पहुंचा, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। सिंघार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास बताया। काफी देर तक चली जद्दोजहद और हंगामे के बाद पुलिस ने सीमित संख्या में नेताओं को भीतर जाने दिया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।

जीतू पटवारी का सरकार पर तीखा हमला बस्ती में प्रवेश के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि “17 लोगों की जान जा चुकी है और सरकार सच्चाई सामने लाने के बजाय अपने पापों को छुपाने में लगी है।” पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जनता से मिलने से रोकना सरकार की विफलताओं को ढकने की कोशिश है।